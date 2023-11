Supercross Stoccarda: i piloti francesi hanno preso quasi tutto

Come quasi una tradizione, l'inno nazionale francese è stato suonato durante la cerimonia del podio del 39° ADAC Supercross di Stoccarda nella Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Nella finale della classe regina SX1, Greg Aranda si è esibito in una performance di gala per conquistare la vittoria nella "gara degli assi" davanti ai connazionali Cédric Soubeyras e Thomas Ramette. Il 34enne si è staccato dallo schieramento fin dalla partenza e ha preceduto Ramette e Soubeyras. All'ottavo giro, Soubeyras ha passato Ramette per conquistare la seconda posizione e ha cercato di mettere sotto pressione il leader. Tuttavia, Aranda non ha lasciato trasparire la pressione in un duello di altissimo livello e ha tenuto a bada con successo il suo rivale. "È stata una gara molto buona per me. Anche se la partenza non è stata delle migliori, sono riuscito a difendere il primo posto", ha dichiarato il vincitore.

La serata di venerdì non ha avuto molto successo per i piloti tedeschi della SX1: Paul Haberland e Lion Kleinegrauthoff sono stati eliminati nelle gare di qualificazione e hanno perso un posto in finale anche nelle manche di qualificazione.

Nella finale SX2, il francese Maxime Desprey è partito nel migliore dei modi. È emersa rapidamente una battaglia a tre per la testa della corsa tra Desprey, Jace Owen (USA) e Calvin Fonvielle (Francia). Alla fine Desprey si è portato in testa, mentre Owen ha subito la crescente pressione di Fonvielle. All'ultimo giro, Fonvielle ha spinto l'americano fuori pista in una curva - una vera sfortuna per Owen. Brandon Ray (USA) ha beneficiato di questo duello combattuto e si è portato in terza posizione poco prima della fine della gara. "Sono stato quarto per tutto il tempo, ho guidato in modo coerente e ho aspettato gli errori", ha riassunto Ray. Desprey aveva un vantaggio di quattro secondi su Fonvielle dopo il traguardo. "È stato bello tornare a Stoccarda e vincere", ha detto Desprey. Il pilota della Yamaha ha ottenuto il secondo posto assoluto nella SX1 nel 2022 e quest'anno gareggia nella SX2.

I fan dei piloti tedeschi sono stati felici di un risultato importante. Nico Koch, sesto assoluto nell'ADAC MX Masters 2023 e secondo nel campionato Open, ha concluso la finale SX2 al sesto posto. Dopo la gara di qualificazione, il pilota di Braunschweig ha sottolineato quanto possa essere impegnativo il Supercross: "Tutto è molto stretto nel padiglione, ci sono molti ostacoli e salti brevi in rapida successione. Non hai tempo per riposare".

L'eroe locale Paul Bloy, di Biberach, si è piazzato al 9° posto grazie a una prestazione di spirito: "Sono partito molto bene, ma poi purtroppo ho commesso alcuni errori", ha detto lo svevo ripensando alla gara. Gli altri rappresentanti tedeschi nella classe SX2, Dominique Thury, Marco Fleissig, Philipp Klakow e Malik Schoch (Wildberg), non hanno superato le semifinali. Thury ha mancato di poco la finale, classificandosi al terzo posto: "Ho perso troppo tempo nel washboard e in pratica ero troppo lento".

Per uno degli eroi locali, la gara era già finita prima del programma serale. Kevin Winkle di Murrhardt si è dovuto ritirare venerdì a causa di un infortunio dopo una caduta in allenamento. Particolarmente tragico: aveva intenzione di fare il suo secondo tentativo nella Schleyer-Halle quest'anno. Nel 2015, in occasione della sua prima gara di casa prevista a Stoccarda, si era rotto l'articolazione della spalla in una caduta durante le qualifiche. "Sono caduto nelle prove libere e sono finito sul manubrio. Mi sono rotto la scapola e tre costole", ha raccontato Winkle. "Voglio assolutamente riprovarci l'anno prossimo".

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per sabato al botteghino (dalle 15.00). Gli appassionati di Supercross possono anche seguire l'azione in diretta online: la piattaforma di streaming Spyty trasmetterà l'evento. I biglietti per la diretta streaming su www.spyty.com sono disponibili a 8,90 euro.

Risultati ADAC Supercross Stoccarda, venerdì:



SX1:1. Greg Aranda (F). 2. Cédric Soubeyras (F). 3. Thomas Ramette (F).



SX2:1. Maxime Desprey (F). 2. Calvin Fonvielle (F). 3. Brandon Ray (USA).



SX4:1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3° Jamie-Liam Riedi (CH).