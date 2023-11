Supercross Stuttgart: os pilotos franceses levaram quase tudo

Os pilotos franceses dominaram a primeira noite do 39º ADAC Supercross Stuttgart, ocupando quase todos os lugares do pódio. Dois alemães chegaram à final da classe SX2.

Como é quase uma tradição, o hino nacional francês foi tocado durante a cerimónia do pódio do 39º ADAC Supercross Stuttgart no Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Na final da categoria rainha SX1, Greg Aranda teve uma atuação de gala para vencer a "corrida dos ases", à frente dos seus compatriotas Cédric Soubeyras e Thomas Ramette. O piloto de 34 anos distancia-se do pelotão logo no início e lidera à frente de Ramette e Soubeyras. Na 8ª volta, Soubeyras ultrapassa Ramette para assumir o segundo lugar e tenta pressionar o líder. No entanto, Aranda não deixou transparecer a pressão num duelo ao mais alto nível e conseguiu manter o seu rival à distância. "Foi uma corrida muito boa para mim. Apesar de o arranque não ter sido muito bom, consegui defender o primeiro lugar", afirmou o feliz vencedor.

A noite de sexta-feira não foi muito bem sucedida para os pilotos de SX1 da Alemanha: Paul Haberland e Lion Kleinegrauthoff foram eliminados nas corridas de qualificação e também perderam um lugar na final nas mangas de qualificação.

Na final da SX2, o francês Maxime Desprey teve o melhor começo. A luta pela liderança entre Desprey, Jace Owen (EUA) e Calvin Fonvielle (França) foi rápida. Desprey acabou por se distanciar na frente, enquanto Owen estava a ser cada vez mais pressionado por Fonvielle. Na última volta, Fonvielle empurrou o americano para fora da pista numa curva - azar para Owen. Brandon Ray (EUA) beneficiou deste duro duelo e passou para o terceiro lugar pouco antes do final da corrida. "Estive sempre em quarto lugar, conduzi de forma consistente e esperei pelos erros", resumiu Ray. Desprey tinha quatro segundos de vantagem sobre Fonvielle após a chegada. "Foi bom estar de volta a Estugarda e ganhar", disse Desprey. O piloto da Yamaha terminou em segundo lugar na geral em SX1 em 2022 e está a competir em SX2 este ano.

Os fãs dos pilotos alemães ficaram encantados com um forte resultado. Nico Koch, sexto na geral no ADAC MX Masters 2023 e vice-campeão no campeonato Open, terminou a final da SX2 em sexto lugar. Após a corrida de qualificação, o piloto de Braunschweig salientou o quão exigente o Supercross pode ser: "Tudo é muito apertado no corredor, há muitos obstáculos e saltos curtos em rápida sucessão. Não se tem tempo para descansar".

O herói local Paul Bloy, de Biberach, ficou em 9º lugar com uma atuação animada: "Tive um início muito bom, mas depois, infelizmente, cometi alguns erros", disse o suábio após a corrida. Os outros representantes alemães na classe SX2, Dominique Thury, Marco Fleissig, Philipp Klakow e Malik Schoch (Wildberg), não passaram das meias-finais. Thury falhou por pouco a final, ficando em terceiro lugar: "Perdi demasiado tempo na tábua de lavar e fui basicamente demasiado lento."

Para um dos heróis locais, a corrida já tinha terminado antes do programa da noite. Kevin Winkle, de Murrhardt, teve de se retirar na sexta-feira devido a uma lesão após um acidente nos treinos. Particularmente trágico: ele estava a planear fazer a sua segunda tentativa na Schleyer-Halle este ano. Em 2015, na sua primeira corrida em casa, em Estugarda, partiu a articulação do ombro num acidente durante a qualificação. "Tive um acidente nos treinos livres e fui contra o guiador. Parti a omoplata e três costelas", conta Winkle. "Quero definitivamente tentar de novo no próximo ano."

Ainda há alguns lugares disponíveis para sábado na bilheteira (a partir das 15h00). Os fãs do Supercross também podem acompanhar a ação ao vivo online: a plataforma de streaming Spyty vai transmitir o evento. Os bilhetes para a transmissão em direto em www.spyty.com estão disponíveis por 8,90 euros.

Resultados ADAC Supercross Stuttgart, sexta-feira:



SX1:1. Greg Aranda (F). 2. Cédric Soubeyras (F). 3. Thomas Ramette (F).



SX2:1. Maxime Desprey (F). 2. Calvin Fonvielle (F). 3. Brandon Ray (USA).



SX4:1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3º Jamie-Liam Riedi (CH).