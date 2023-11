Tras el cambio de clase: Ganador Maxime Desprey sobresaliente

Maxime Desprey compitió en la categoría SX1 en el Supercross de Stuttgart el año pasado y terminó segundo. Después sufrió una grave lesión en Dortmund. Este año ha vuelto, pero esta vez en la categoría SX2 con el equipo Sturm Racing. "Es agradable volver aquí. Ha sido un buen regreso después de mi lesión en Dortmund", dijo Desprey.

El francés estuvo de muy buen humor durante todo el viernes. Marcó la vuelta rápida en la clasificación y ganó la carrera clasificatoria con aplomo. La final tuvo un comienzo desigual para Desprey. "La salida fue bien", explicó el piloto de Yamaha. "Cometí algunos errores al principio y me quedé estancado en la tercera posición".

En la vuelta 3, pasó primero a Jace Owen (Yamaha) y luego al líder Calvin Fonvieille (KTM). Cruzó la línea de meta con una ventaja de cinco segundos en una pista en la que el tiempo por vuelta es de sólo 29 segundos.

"Tras los problemas iniciales, me puse en cabeza", dijo un encantado Desprey. "He encontrado bien mi ritmo y me he distanciado de los demás. Una victoria así es buena para el equipo y para mi autoestima. Queremos seguir así el sábado y volver a ganar".

Resultados ADAC Supercross Stuttgart, viernes:



SX1, Final:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (USA), Yamaha. 7º Lucas Imbert (F), Yamaha. 8º Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9º Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11 Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, Final:1º Maxime Desprey (F), Yamaha. 2º Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (USA), Honda. 6º Nico Kock (D), GASGAS. 7º Jace Owen (USA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.