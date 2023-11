Après le changement de classe : le vainqueur Maxime Desprey excelle

L'année dernière, Maxime Desprey a pris le départ du Supercross de Stuttgart dans la catégorie SX1 et a terminé deuxième. Il s'est ensuite gravement blessé à Dortmund. Cette année, il est de retour, mais cette fois dans la catégorie SX2 pour le Sturm Racing Team. "C'est bien d'être de retour ici. C'était un bon retour après ma blessure à Dortmund", a raconté Desprey.

Tout au long de la journée de vendredi, le Français s'est montré très à l'aise. Il a réalisé le meilleur tour lors des essais chronométrés et a remporté la course de qualification avec brio. La finale a commencé de manière mitigée pour Desprey. "Le départ était correct", a expliqué le pilote Yamaha. "Au début, j'ai fait quelques erreurs et je suis resté coincé en troisième position".

Au troisième tour, il a d'abord dépassé Jace Owen (Yamaha), puis le leader Calvin Fonvieille (KTM). Il a franchi la ligne d'arrivée avec cinq secondes d'avance sur un circuit où le temps au tour est d'à peine 29 secondes.

"Après des problèmes initiaux, j'ai pris la tête", s'est réjoui Desprey. "J'ai bien trouvé mon rythme et je me suis détaché du peloton. Une telle victoire est bonne pour l'équipe et pour ma confiance en moi. Samedi, nous voulons continuer ainsi et gagner à nouveau".

Résultats de l'ADAC Supercross Stuttgart, vendredi :



SX1, finale :1. Greg Aranda (F), Yamaha. 2. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3. Thomas Ramette (F), Yamaha. 4. Charles Lefrancois (F), Honda. 5. Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12. Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, finale :1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3. Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4. Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5. Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Kock (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12. Clément Briatte (F), Suzuki.