Dopo il cambio di classe: il vincitore Maxime Desprey è eccezionale

Maxime Desprey ha gareggiato nella classe SX1 al Supercross di Stoccarda lo scorso anno e si è classificato secondo. Poi ha subito un grave infortunio a Dortmund. Quest'anno è tornato, ma questa volta nella classe SX2 per lo Sturm Racing Team. "È bello tornare qui. È stato un buon ritorno dopo l'infortunio di Dortmund", ha dichiarato Desprey.

Il francese è stato di ottimo umore per tutto il venerdì. Ha fatto segnare il giro più veloce in qualifica e ha vinto la gara di qualificazione con grande facilità. La finale è iniziata in modo contrastante per Desprey. "La partenza è stata buona", ha spiegato il pilota della Yamaha. "Ho commesso alcuni errori all'inizio e sono rimasto bloccato in terza posizione".

Al terzo giro ha superato prima Jace Owen (Yamaha) e poi il leader Calvin Fonvieille (KTM). Ha tagliato il traguardo con un vantaggio di cinque secondi su una pista dove il tempo sul giro è di soli 29 secondi.

"Dopo i problemi iniziali, ho preso il comando", ha dichiarato un entusiasta Desprey. "Ho trovato il mio ritmo e mi sono staccato dal gruppo. Una vittoria come questa fa bene alla squadra e alla mia autostima. Vogliamo continuare così sabato e vincere ancora".

Risultati ADAC Supercross Stoccarda, venerdì:



SX1, Finale:1. Greg Aranda (F), Yamaha. 2° Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3° Thomas Ramette (F), Yamaha. 4° Charles Lefrancois (F), Honda. 5° Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6° Ryan Breece (USA), Yamaha. 7 Lucas Imbert (F), Yamaha. 8 Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9 Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11 Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12° Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, finale:1° Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3. Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4° Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5. Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Kock (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12° Clement Briatte (F), Suzuki.