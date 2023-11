Após a mudança de classe: Vencedor Maxime Desprey em destaque

Maxime Desprey celebrou o seu regresso à série alemã ADAC Supercross com uma vitória na sexta-feira à noite. O piloto francês da Sturm Racing lançou assim as bases para o título de "Príncipe de Estugarda".

por Kai Schulte-Lippern - Automatic translation from German

Maxime Desprey competiu na classe SX1 no Supercross em Estugarda no ano passado e terminou em segundo lugar. Depois sofreu uma lesão grave em Dortmund. Este ano está de volta, mas desta vez na classe SX2 para a Sturm Racing Team. "É bom estar de volta aqui. Foi um bom regresso depois da minha lesão em Dortmund," disse Desprey.

O francês esteve de muito bom humor durante toda a sexta-feira. Fez a volta mais rápida na qualificação e venceu a corrida de qualificação com desenvoltura. A final teve um início misto para Desprey. "O início foi bom", explicou o piloto da Yamaha. "Cometi alguns erros no início e fiquei preso no terceiro lugar."

Na volta 3, passou primeiro Jace Owen (Yamaha) e depois o líder Calvin Fonvieille (KTM). Cruzou a linha de chegada com uma vantagem de cinco segundos numa pista onde o tempo por volta é de apenas 29 segundos.

"Depois dos problemas iniciais, assumi a liderança", disse um Desprey encantado. "Encontrei bem o meu ritmo e afastei-me do pelotão. Uma vitória como esta é boa para a equipa e para a minha auto-confiança. Queremos continuar assim no sábado e ganhar novamente."

Resultados ADAC Supercross Estugarda, Sexta-feira:



SX1, Final:1. Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (EUA), Yamaha. 7 Lucas Imbert (F), Yamaha. 8 Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9 Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11 Michael Hicks (EUA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, Final:1º Maxime Desprey (F), Yamaha. 2º Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (EUA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (EUA), Honda. 6º Nico Kock (D), GASGAS. 7º Jace Owen (EUA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.