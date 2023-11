Calvin Fonvielle envió a Jace Owen fuera de la pista

Calvin Fonvieille fue el único piloto del Team KTM Sarholz que se alineó en el ADAC Supercross de Stuttgart el viernes por la tarde. El francés marcó el mejor tiempo de su grupo en la sesión clasificatoria, pero sólo el séptimo en la general de la categoría SX2. La carrera clasificatoria fue mejor para el cuarto clasificado del campeonato francés con una victoria.

Tras rodar por la puerta de salida en segunda posición en la final, Fonvieille se hizo con la holeshot y lideró las primeras vueltas. "La final ha sido una locura. Hice una buena salida, pero al principio de la carrera no pude con la pista", explicó tras la carrera. "Caí hasta el tercer puesto".

Fonvieille perdió contacto con los pilotos de delante, Maxime Desprey (Yamaha) y Jace Owen (Yamaha), en la primera mitad de la carrera. Encontró su ritmo en la segunda mitad de la carrera y recuperó mucho terreno respecto a Owen. A falta de una vuelta, estaba lo suficientemente cerca como para adelantar al piloto de Yamaha. A la entrada de la curva, rodó por el interior junto a Owen y adelantó al piloto estadounidense del Campeonato del Mundo de Supercross con un adelantamiento en bloque justo. Owen, que estaba casi seguro de terminar en el podio, se encontró de repente fuera de la pista y terminó la carrera en séptimo lugar.

"Cuando me di cuenta de que Jace [Owen] ya no estaba detrás de mí, me enfadé", admitió Fonvieille. "Al parecer se fue al suelo después de mi maniobra de adelantamiento y yo no quería eso. Se suponía que iba a ser un adelantamiento limpio. Al final de la tarde, todavía estaba feliz de estar en el podio de nuevo en Stuttgart."

Resultados ADAC Supercross Stuttgart, viernes:



SX1, Final:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (USA), Yamaha. 7º Lucas Imbert (F), Yamaha. 8º Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9º Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11 Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, Final:1º Maxime Desprey (F), Yamaha. 2º Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (USA), Honda. 6º Nico Kock (D), GASGAS. 7º Jace Owen (USA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.