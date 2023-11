Calvin Fonvielle a envoyé Jace Owen hors de la piste

Calvin Fonvieille était le seul pilote de l'équipe KTM Sarholz à prendre le départ du Supercross ADAC de Stuttgart vendredi soir. Lors des essais chronométrés, le Français a réalisé le meilleur temps de son groupe, mais seulement le septième meilleur temps au total dans la catégorie SX2. La course de qualification s'est mieux déroulée pour le quatrième du championnat de France avec une victoire.

Arrivé deuxième à la grille de départ de la finale, Fonvieille a décroché le holeshot et mené les premiers tours. "La finale était assez folle. J'ai pris un bon départ, mais je n'ai pas réussi à gérer la piste au début de la course", a-t-il expliqué après la course. "Je suis retombé à la troisième place".

Fonvieille a perdu le contact avec les hommes de tête Maxime Desprey (Yamaha) et Jace Owen (Yamaha) dans la première moitié de la course. Dans la deuxième moitié de la course, il a trouvé son rythme et a gagné beaucoup de terrain sur Owen. A un tour de la fin, il était suffisamment proche pour tenter un dépassement du pilote Yamaha. A l'entrée du virage, il s'est placé à l'intérieur, à côté d'Owen, et a passé le pilote américain du championnat du monde de supercross avec une passe de bloc équitable. Owen, qui était presque assuré d'une place sur le podium, s'est soudainement retrouvé à côté de la piste et a terminé la course en septième position.

"Quand j'ai réalisé que Jace [Owen] n'était plus derrière moi, je me suis énervé" a admis Fonvieille. "Il s'est apparemment couché après mon dépassement et je ne voulais pas que cela se produise. Ce devait être un dépassement propre. À la fin de la soirée, j'étais quand même content de monter à nouveau sur le podium à Stuttgart".

Résultats de l'ADAC Supercross Stuttgart, vendredi :



SX1, finale :1. Greg Aranda (F), Yamaha. 2. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3. Thomas Ramette (F), Yamaha. 4. Charles Lefrancois (F), Honda. 5. Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12. Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, finale :1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3. Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4. Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5. Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Kock (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12. Clément Briatte (F), Suzuki.