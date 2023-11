Calvin Fonvielle ha mandato Jace Owen fuori pista

Calvin Fonvieille è stato l'unico pilota a schierarsi per il Team KTM Sarholz all'ADAC Supercross di Stoccarda venerdì sera. Il francese ha fatto segnare il miglior tempo del suo gruppo nelle qualifiche, ma solo il settimo in assoluto nella classe SX2. La gara di qualificazione è andata meglio per il quarto pilota del campionato francese con una vittoria.

Dopo essersi presentato al cancelletto di partenza in seconda posizione, Fonvieille ha conquistato l'holeshot e ha condotto i primi giri. "La finale è stata piuttosto folle. Ho fatto una buona partenza, ma all'inizio della gara non riuscivo a gestire la pista", ha spiegato dopo la gara. "Sono sceso al terzo posto".

Fonvieille ha perso il contatto con i piloti davanti, Maxime Desprey (Yamaha) e Jace Owen (Yamaha), nella prima metà della gara. Nella seconda parte della gara ha trovato il suo ritmo e ha recuperato molto terreno su Owen. A un giro dalla fine, era abbastanza vicino da superare il pilota Yamaha. All'ingresso della curva, ha guidato all'interno accanto a Owen e ha passato il pilota americano del campionato mondiale Supercross con un sorpasso in blocco. Owen, che era quasi certo di finire sul podio, si è trovato improvvisamente fuori pista e ha concluso la gara al settimo posto.

"Quando mi sono accorto che Jace [Owen] non era più dietro di me, mi sono infastidito", ha ammesso Fonvieille. "Sembrava che fosse finito a terra dopo la mia manovra di sorpasso e non volevo che accadesse. Doveva essere un sorpasso pulito. Alla fine della serata, ero comunque felice di essere di nuovo sul podio a Stoccarda".

Risultati ADAC Supercross Stoccarda, venerdì:



SX1, Finale:1° Greg Aranda (F), Yamaha. 2° Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3° Thomas Ramette (F), Yamaha. 4° Charles Lefrancois (F), Honda. 5° Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6° Ryan Breece (USA), Yamaha. 7 Lucas Imbert (F), Yamaha. 8 Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9 Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11 Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12° Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, finale:1° Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3. Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4° Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5. Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Kock (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12° Clement Briatte (F), Suzuki.