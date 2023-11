Calvin Fonvielle mandou Jace Owen para fora da pista

O piloto da KTM-Sarholz, Calvin Fonvieille, travou um duelo emocionante com Jace Owen (Yamaha) no Supercross em Estugarda. Ele levou a melhor na última volta e Jace Owen não conseguiu subir ao pódio.

Calvin Fonvieille foi o único piloto a alinhar pela Equipa KTM Sarholz no ADAC Supercross em Estugarda, na sexta-feira à noite. O francês fez o melhor tempo do seu grupo na qualificação, mas apenas o sétimo mais rápido da geral na classe SX2. A corrida de qualificação correu melhor para o quarto classificado do campeonato francês com uma vitória.

Depois de sair da porta de partida em segundo lugar na final, Fonvieille fez o holeshot e liderou as primeiras voltas. "A final foi muito louca. Tive um bom arranque, mas não consegui lidar com a pista no início da corrida", explicou após a corrida. "Caí para o terceiro lugar."

Fonvieille perdeu o contacto com os pilotos da frente, Maxime Desprey (Yamaha) e Jace Owen (Yamaha), na primeira metade da corrida. Encontrou o seu ritmo na segunda metade da corrida e ganhou muito terreno a Owen. A uma volta do fim, estava suficientemente perto para ultrapassar o piloto da Yamaha. Na entrada da curva, rodou por dentro ao lado de Owen e passou o piloto do Campeonato do Mundo de Supercross Americano com uma ultrapassagem justa. Owen, que estava quase certo de terminar no pódio, viu-se subitamente fora da pista e terminou a corrida em sétimo lugar.

"Quando me apercebi que o Jace [Owen] já não estava atrás de mim, fiquei aborrecido," admitiu Fonvieille. "Aparentemente, ele foi ao chão depois da minha manobra de ultrapassagem e eu não queria isso. Era suposto ser uma manobra de ultrapassagem limpa. No final da noite, ainda estava feliz por estar no pódio novamente em Estugarda."

Resultados ADAC Supercross Estugarda, Sexta-feira:



SX1, Final:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (EUA), Yamaha. 7 Lucas Imbert (F), Yamaha. 8 Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9 Ludovic Macler (F), Honda. 10 Lorenzo Camporese (I), Honda. 11 Michael Hicks (EUA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.



SX2, Final:1º Maxime Desprey (F), Yamaha. 2º Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (EUA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (EUA), Honda. 6º Nico Kock (D), GASGAS. 7º Jace Owen (EUA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.