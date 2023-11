Supercross Stuttgart: Aranda completa el triplete

En el ADAC Supercross de Stuttgart, celebrado los días 10 y 11 de noviembre, los pilotos franceses subrayaron su excepcional posición en Europa y se hicieron con los títulos de las categorías SX1 y SX2. Un total de 15.950 aficionados crearon un ambiente fantástico en el Hanns-Martin-Schleyer-Halle en la 39ª edición del clásico del automovilismo.

Los dos pilotos más destacados, Greg Aranda y Maxime Desprey, proceden de Francia. Aranda ganó las dos finales de SX1 con un estilo imponente, un merecido "Rey de Stuttgart". En la segunda, en particular, hizo una auténtica demostración de fuerza con una ventaja de doce segundos en la meta. "He trabajado duro este año y ha merecido la pena", dijo Aranda durante la entrevista con el ganador. También elogió a los aficionados por su apoyo en el pabellón: "Me encanta el público de Stuttgart".

El ganador del año pasado, Cédric Soubeyras, perdió el sábado, al igual que en la clasificación general, y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Thomas Ramette, tercero, completó el éxito francés en SX1.

En la final del sábado por la tarde, Aranda tuvo un comienzo relativamente flojo, pero se fue abriendo paso cada vez más. El piloto de Yamaha realizó una maniobra decisiva en la sexta vuelta al adelantar al líder Soubeyras en una curva. Aranda amplió entonces su ventaja al frente de la carrera. El piloto de 34 años se aseguró el título de "Rey de Stuttgart" por tercera vez tras 2014 y 2015. El francés empató así con el ganador récord, el estadounidense Jason Thomas, que ganó el SX1 en Stuttgart tres veces consecutivas de 2005 a 2007.

Paul Haberland mantuvo en alto los colores alemanes en SX1. A pesar de una lesión en el pie, el piloto de Erfurt se abrió camino hasta el 9º puesto en la final del sábado. Esto le valió el 11º puesto en la clasificación general. "No tuve la mejor salida. He podido adelantar a algunas personas y luego he corrido por mi cuenta. Pero estoy satisfecho con el fin de semana en general", dijo Haberland.

Maxime Desprey subió a lo más alto del podio en SX2 los dos días. Poco después del inicio de la final del sábado por la tarde, el piloto de Yamaha arrebató el liderato a Jace Owen y acabó completando sus vueltas en solitario en cabeza. El francés había competido en la categoría reina el año pasado y ahora puede llamarse a sí mismo el "Príncipe de Stuttgart". "Estoy contento tras las dos victorias. Me he sentido bien sobre la moto", declaró Desprey como ganador de la clasificación general de SX2. "Ha sido muy guay volver a Stuttgart". A su compatriota Calvin Fonvielle sólo le quedaba el subcampeonato en la clasificación final. El piloto estadounidense Jace Owen rompió el dominio francés y se aseguró el tercer puesto.

El Schleyer-Halle ya vibraba antes de la final de SX2 del sábado, con tres alemanes alineados en la puerta de salida. Paul Bloy, héroe local y favorito del público, realizó una gran actuación, llegó a estar cuarto en un momento dado y terminó la carrera en sexta posición. "Hice una buena salida, pero desgraciadamente aún no puedo mantener el ritmo. Estoy mega contento con el sexto puesto", declaró el de Biberach. Dominique Thury cruzó la línea de meta justo detrás de Bloy: "Es bonito correr delante de un público que ha agotado las entradas. Me quito el sombrero ante Paul. Pensé que le alcanzaría justo antes del final". Nico Koch, 9º, completó el sólido resultado alemán. En la clasificación general del ADAC Supercross Stuttgart, los mejores pilotos de Alemania en SX2 terminaron 6º (Bloy), 7º (Koch) y 12º (Thury).

Resultados ADAC Supercross Stuttgart/D:

SX1, viernes:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (USA), Yamaha. 7º Lucas Imbert (F), Yamaha. 8º Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9º Ludovic Macler (F), Honda. 10º Lorenzo Camporese (I), Honda. 11º Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.



Sábado: 1º Aranda. 2º Soubeyras. 3º Bourdon. 4º Escoffier. 5º Ramette. 6º Lefrancois. 7º Imbert. 8º Breece. 9º Paul Haberland (D), Husqvarna. 10º Macler. 11º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12º Hicks.



"Rey de Stuttgart": 1º Aranda, 50 puntos. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, viernes: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (USA), Honda. 6º Nico Koch (D), GASGAS. 7º Jace Owen (USA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.



Sábado: 1º Despray. 2º Owen. 3º Fonvielle. 4º Sanford. 5º Manzato. 6º Bloy. 7º Thury. 8º Lamarque. 9º Koch. 10º Briatte. 11º Bonifacio. 12º Marcus Soper (NL), Yamaha.



"Príncipe de Stuttgart": 1. Desprey, 50 puntos. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3. Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5 : 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).