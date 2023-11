Supercross Stuttgart : Aranda réalise le triplé

Lors de l'ADAC Supercross Stuttgart des 10 et 11 novembre, les pilotes français ont souligné leur position d'exception en Europe en s'assurant les titres dans les catégories SX1 et SX2. Au total, 15 950 fans ont assuré une ambiance formidable dans la Hanns-Martin-Schleyer-Halle lors de la 39e édition de ce classique du sport automobile.

Avec Greg Aranda et Maxime Desprey, les deux pilotes qui se sont surpassés viennent de France. Aranda a remporté les deux manches finales du SX1 de manière souveraine - un "roi de Stuttgart" bien mérité. Il a notamment fait une véritable démonstration de force lors de la deuxième soirée, avec douze secondes d'avance à l'arrivée. "Cette année, j'ai travaillé dur et cela a payé", a déclaré Aranda, rayonnant, lors de l'interview du vainqueur. Il a en outre félicité les fans pour leur soutien dans la salle : "J'adore le public de Stuttgart".

Le vainqueur de l'année dernière, Cédric Soubeyras, s'est fait distancer samedi, comme au classement général, et a dû se contenter de la deuxième place. Thomas Ramette, à la troisième place, a complété le succès français en SX1.

Lors de la finale du samedi soir, Aranda a pris un départ relativement faible, mais s'est progressivement rapproché de l'avant. Le pilote Yamaha a effectué une manœuvre décisive au sixième tour, en dépassant le leader Soubeyras dans un virage. Aranda n'a ensuite cessé de creuser l'écart en tête. Le coureur de 34 ans s'est ainsi assuré pour la troisième fois, après 2014 et 2015, le titre de "roi de Stuttgart". Le Français a ainsi rejoint le vainqueur record, l'Américain Jason Thomas, qui a remporté trois fois de suite le SX1 de Stuttgart entre 2005 et 2007.

Paul Haberland a porté haut les couleurs de l'Allemagne en SX1. Malgré une blessure au pied, le pilote d'Erfurt s'est accroché et a obtenu la 9e place en finale samedi. Cela lui a valu la 11e place au classement général. "Je n'ai pas pris le meilleur départ. J'ai pu dépasser quelques personnes et j'ai ensuite roulé pour moi. Mais je suis globalement satisfait de mon week-end", a déclaré Haberland.

En SX2, Maxime Desprey est monté sur la plus haute marche du podium les deux jours. Peu après le début de la finale du samedi soir, le pilote Yamaha a pris la tête de Jace Owen et a fini par faire des tours de piste en solitaire en tête. Le Français, qui avait pris le départ dans la catégorie reine l'année précédente, peut désormais s'appeler "Prince de Stuttgart". "Après ces deux victoires, je suis heureux. Je me sentais bien sur la moto", a déclaré Desprey, vainqueur du classement général SX2. "C'était très cool d'être de retour à Stuttgart". Pour son compatriote Calvin Fonvielle, il ne restait que le titre de vice-champion au classement final. Avec l'Américain Jace Owen, un pilote a brisé la domination française et s'est assuré la troisième place.

Avant même la finale SX2 du samedi, la Schleyer-Halle était déjà en ébullition : pas moins de trois Allemands étaient à la grille de départ. Le matador local et favori du public Paul Bloy a fait preuve d'une belle performance, occupant entre-temps la quatrième place et terminant la course en sixième position. "J'ai pris un bon départ, mais je n'arrive malheureusement pas encore à suivre le rythme élevé. Je suis méga content de ma sixième place", s'est réjoui le coureur de Biberach. Dominique Thury a franchi la ligne d'arrivée juste derrière Bloy : "C'est agréable de rouler devant une salle comble. Je tire mon chapeau à Paul. Je pensais l'avoir juste avant la fin". Nico Koch, 9e, a parachevé le solide résultat allemand. Au classement général de l'ADAC Supercross Stuttgart, les meilleurs pilotes allemands de la catégorie SX2 se sont classés 6e (Bloy), 7e (Koch) et 12e (Thury).

Résultats de l'ADAC Supercross Stuttgart/D :

SX1, vendredi :1. Greg Aranda (F), Yamaha. 2. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3. Thomas Ramette (F), Yamaha. 4. Charles Lefrancois (F), Honda. 5. Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10. Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12. Hugo Basaula (P), Husqvarna.



Samedi : 1. Aranda. 2. Soubeyras. 3. Bourdon. 4. Escoffier. 5. Ramette. 6. Lefrançois. 7. Imbert. 8. Breece. 9. Paul Haberland (D), Husqvarna. 10. Macler. 11. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12. Hicks.



"Roi de Stuttgart" : 1. Aranda, 50 points. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, vendredi : 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3. Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4. Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5. Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Koch (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12. Clément Briatte (F), Suzuki.



Samedi : 1. Despray. 2. Owen. 3. Fonvielle. 4. Sanford. 5. Manzato. 6. Bloy. 7. Thury. 8. Lamarque. 9. cuisinier. 10. Briatte. 11. Bonifacio. 12. Marcus Soper (NL), Yamaha.



"Prince de Stuttgart" : 1. Desprey, 50 points. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4 : 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3. Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5 : 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).