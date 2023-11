Supercross Stoccarda: Aranda completa la tripletta

I piloti francesi hanno ancora una volta dominato le classi superiori dell'ADAC Supercross di Stoccarda. Greg Aranda ha conquistato il suo terzo titolo SX1 in Svevia, mentre Maxime Desprey ha vinto la classifica generale della classe SX2.

All'ADAC Supercross di Stoccarda del 10 e 11 novembre, i piloti francesi hanno sottolineato la loro eccezionale posizione in Europa e si sono assicurati i titoli nelle classi SX1 e SX2. Un totale di 15.950 fan ha creato un'atmosfera fantastica nella Hanns-Martin-Schleyer-Halle in occasione della 39ª edizione del classico del motorsport.

I due piloti di spicco, Greg Aranda e Maxime Desprey, provengono dalla Francia. Aranda ha vinto entrambe le finali della SX1 con uno stile imponente - un meritato "Re di Stoccarda". Nella seconda serata, in particolare, ha dato una vera e propria dimostrazione di forza con un vantaggio di dodici secondi al traguardo. "Ho lavorato duramente quest'anno ed è stato ripagato", ha dichiarato Aranda durante l'intervista al vincitore. Ha anche elogiato i tifosi per il loro sostegno in sala: "Amo il pubblico di Stoccarda".

Il vincitore dello scorso anno, Cédric Soubeyras, ha perso sabato, come nella classifica generale, e si è dovuto accontentare del secondo posto. Il terzo posto di Thomas Ramette ha completato il successo francese nella SX1.

Nella finale di sabato sera, Aranda ha avuto una partenza relativamente debole, ma si è fatto sempre più strada. Il pilota della Yamaha ha compiuto una manovra decisiva al sesto giro, quando ha superato il leader Soubeyras in una curva. Aranda ha poi esteso costantemente il suo vantaggio inattaccabile in testa alla corsa. Il 34enne si è assicurato il titolo di "Re di Stoccarda" per la terza volta dopo il 2014 e il 2015. Il francese ha così raggiunto il record di vittorie dello statunitense Jason Thomas, che ha vinto la SX1 di Stoccarda per tre volte consecutive dal 2005 al 2007.

Paul Haberland ha tenuto alti i colori tedeschi nella SX1. Nonostante un infortunio al piede, il pilota di Erfurt si è fatto strada fino al 9° posto nella finale di sabato. Ciò ha significato l'11° posto nella classifica generale. "La partenza non è stata delle migliori. Sono riuscito a superare alcune persone e poi ho corso per me stesso. Ma nel complesso sono soddisfatto del weekend", ha dichiarato Haberland.

Maxime Desprey è salito sul podio della SX2 in entrambe le giornate. Poco dopo l'inizio della finale di sabato sera, il pilota Yamaha ha preso il comando da Jace Owen e alla fine ha completato i suoi giri da solo in testa. Il francese aveva gareggiato nella classe regina lo scorso anno e ora può definirsi il "Principe di Stoccarda". "Sono contento delle due vittorie. Mi sentivo bene sulla moto", ha dichiarato Desprey, vincitore della classifica generale della SX2. "È stato molto bello tornare a Stoccarda". Al suo connazionale Calvin Fonvielle è rimasto solo il titolo di secondo classificato nella classifica finale. Il pilota americano Jace Owen ha interrotto il dominio francese e si è assicurato il terzo posto.

La Schleyer-Halle era già in fermento prima della finale SX2 di sabato, con tre tedeschi schierati al cancelletto di partenza. L'eroe locale e beniamino del pubblico Paul Bloy ha offerto un'ottima prestazione, occupando il quarto posto a un certo punto e concludendo la gara in sesta posizione. "Ho fatto una buona partenza, ma purtroppo non riesco ancora a tenere il ritmo veloce. Sono molto soddisfatto del sesto posto", ha dichiarato il nativo di Biberach. Dominique Thury ha tagliato il traguardo subito dopo Bloy: "È bello correre davanti a un pubblico tutto esaurito. Tanto di cappello a Paul. Pensavo di raggiungerlo poco prima della fine". Nico Koch, al 9° posto, ha completato il forte risultato tedesco. Nella classifica generale dell'ADAC Supercross Stuttgart, i migliori piloti tedeschi della SX2 si sono classificati al 6° posto (Bloy), al 7° (Koch) e al 12° (Thury).

Risultati ADAC Supercross Stoccarda/D:

SX1, venerdì:1° Greg Aranda (F), Yamaha. 2° Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3° Thomas Ramette (F), Yamaha. 4° Charles Lefrancois (F), Honda. 5° Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10. Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12° Hugo Basaula (P), Husqvarna.



Sabato: 1. Aranda. 2° Soubeyras. 3° Bourdon. 4° Escoffier. 5° Ramette. 6° Lefrancois. 7° Imbert. 8° Breece. 9° Paul Haberland (D), Husqvarna. 10° Macler. 11° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12° Hicks.



"Re di Stoccarda": 1. Aranda, 50 punti. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, venerdì: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3° Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4° Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5° Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Koch (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12° Clement Briatte (F), Suzuki.



Sabato: 1° Despray. 2° Owen. 3° Fonvielle. 4° Sanford. 5° Manzato. 6° Bloy. 7° Thury. 8° Lamarque. 9° Koch. 10° Briatte. 11° Bonifacio. 12° Marcus Soper (NL), Yamaha.



"Principe di Stoccarda": 1° Desprey, 50 punti. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3° Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5: 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).