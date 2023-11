Supercross Stuttgart: Aranda completa o triplo

Os pilotos franceses voltaram a dominar as classes de topo no ADAC Supercross Estugarda. Greg Aranda conquistou o seu terceiro título SX1 na Suábia, enquanto Maxime Desprey venceu a classificação geral na classe SX2.

No ADAC Supercross de Estugarda, a 10 e 11 de novembro, os pilotos franceses sublinharam a sua posição excecional na Europa e garantiram os títulos nas classes SX1 e SX2. Um total de 15.950 fãs criaram uma atmosfera fantástica no Hanns-Martin-Schleyer-Halle na 39ª edição do clássico do desporto motorizado.

Os dois pilotos em destaque, Greg Aranda e Maxime Desprey, são oriundos de França. Aranda venceu as duas finais de SX1 com grande estilo - um merecido "Rei de Estugarda". Na segunda noite, em particular, ele deu uma verdadeira demonstração de força com uma vantagem de doze segundos no final. "Trabalhei muito este ano e valeu a pena", disse Aranda durante a entrevista com o vencedor. Também elogiou os adeptos pelo seu apoio no corredor: "Adoro o público de Estugarda".

O vencedor do ano passado, Cédric Soubeyras, perdeu no sábado, tal como na classificação geral, e teve de se contentar com o segundo lugar. Thomas Ramette, em terceiro lugar, completou o sucesso francês em SX1.

Na final de sábado à noite, Aranda teve um arranque relativamente fraco, mas foi ganhando terreno. O piloto da Yamaha fez uma manobra decisiva na sexta volta, quando ultrapassou o líder Soubeyras numa curva. Aranda aumentou então a sua inabalável vantagem na frente. O piloto de 34 anos conquistou o título de "Rei de Estugarda" pela terceira vez, depois de 2014 e 2015. O francês igualou assim o recordista Jason Thomas, dos EUA, que venceu a SX1 em Estugarda três vezes consecutivas, de 2005 a 2007.

Paul Haberland manteve as cores alemãs a voar alto na SX1. Apesar de uma lesão no pé, o piloto de Erfurt lutou até ao 9º lugar na final de sábado. Isso significou o 11º lugar na classificação geral. "Não tive o melhor arranque. Consegui ultrapassar algumas pessoas e depois andei por mim próprio. Mas estou satisfeito com o fim de semana em geral", disse Haberland.

Maxime Desprey ficou no topo do pódio em SX2 em ambos os dias. Pouco depois do início da final no sábado à noite, o piloto da Yamaha tomou a liderança de Jace Owen e acabou por completar as suas voltas sozinho na frente. O francês competiu na classe rainha no ano passado e pode agora considerar-se o "Príncipe de Estugarda". "Estou contente com as duas vitórias. Senti-me bem na moto," disse Desprey como vencedor da classificação geral da SX2. "Foi muito legal estar de volta a Stuttgart". Para o seu compatriota Calvin Fonvielle, apenas o título de vice-campeão permaneceu na classificação final. O piloto americano Jace Owen quebrou o domínio francês e garantiu o terceiro lugar.

O Schleyer-Halle já estava a fervilhar antes da final da SX2 no sábado, com três alemães a alinharem na linha de partida. O herói local e favorito do público, Paul Bloy, teve uma forte prestação, chegou a estar em quarto lugar e terminou a corrida em sexto. "Tive um bom arranque, mas infelizmente ainda não consegui acompanhar o ritmo rápido. Estou muito contente com o sexto lugar", disse o natural de Biberach. Dominique Thury cruzou a linha de chegada logo atrás de Bloy: "É bom correr em frente a um público esgotado. Tiro o chapéu ao Paul. Pensei que o ia apanhar mesmo antes do fim". Nico Koch, em 9º lugar, completou o forte resultado alemão. Na classificação geral do ADAC Supercross Stuttgart, os melhores pilotos da Alemanha em SX2 terminaram em 6º (Bloy), 7º (Koch) e 12º (Thury).

Resultados ADAC Supercross Stuttgart/D:

SX1, sexta-feira:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (EUA), Yamaha. 7º Lucas Imbert (F), Yamaha. 8º Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9º Ludovic Macler (F), Honda. 10º Lorenzo Camporese (I), Honda. 11º Michael Hicks (EUA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.



Sábado: 1º Aranda. 2º Soubeyras. 3º Bourdon. 4º Escoffier. 5º Ramette. 6º Lefrancois. 7º Imbert. 8º Breece. 9º Paul Haberland (D), Husqvarna. 10º Macler. 11º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12º Hicks.



"Rei de Estugarda": 1º Aranda, 50 pontos. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, sexta-feira: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (EUA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (EUA), Honda. 6º Nico Koch (D), GASGAS. 7º Jace Owen (EUA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.



Sábado: 1º Despray. 2º Owen. 3º Fonvielle. 4º Sanford. 5º Manzato. 6º Bloy. 7º Thury. 8º Lamarque. 9º Koch. 10º Briatte. 11º Bonifácio. 12º Marcus Soper (NL), Yamaha.



"Príncipe de Estugarda": 1º Desprey, 50 pontos. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3º Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5: 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).