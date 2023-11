Boris Maillard (Suzuki): "Estuve inconsciente tres veces"

El piloto de Suzuki Boris Maillard estaba deseando empezar otra temporada de Supercross en Alemania, después de haber estado preparando las primeras carreras en Stuttgart desde septiembre. El primero de los dos días empezó bien para el piloto de Johannes Bikes: en la calificación, marcó el tercer mejor tiempo en la categoría SX1, con sólo Gregory Aranda (Yamaha) y Thomas Ramette (Yamaha) unas centésimas de segundo más rápido.

El grupo de Maillard abrió el programa vespertino del viernes con la primera carrera clasificatoria para la final. El piloto de 31 años ha salido bien y se ha situado inicialmente en segunda posición. Inmediatamente empezó a apretar y persiguió al líder. En una sección rítmica, el francés saltó el primer triple demasiado lejos, lo que le anuló en el siguiente triple. Con la parte delantera en el aire, aterrizó demasiado corto e inmediatamente se fue por encima del manillar. "Me golpeé fuertemente la cabeza contra el suelo y me desmayé tres veces en la pista", dijo Maillard.

La carrera se detuvo inmediatamente, Maillard salió corriendo de la pista con la ayuda de dos paramédicos y se sentó en una camilla a un lado de la pista. Los médicos le realizaron allí los primeros controles, tras los cuales fue trasladado al hospital. "Me revisaron por completo y no encontraron nada grave", dijo más tarde. Muy maltrecho, Maillard no participó en el partido del sábado. El objetivo es volver a estar en forma para Dortmund a mediados de enero.

Resultados ADAC Supercross Stuttgart/D:

SX1, viernes:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (USA), Yamaha. 7º Lucas Imbert (F), Yamaha. 8º Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9º Ludovic Macler (F), Honda. 10º Lorenzo Camporese (I), Honda. 11º Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.



Sábado: 1º Aranda. 2º Soubeyras. 3º Bourdon. 4º Escoffier. 5º Ramette. 6º Lefrancois. 7º Imbert. 8º Breece. 9º Paul Haberland (D), Husqvarna. 10º Macler. 11º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12º Hicks.



"Rey de Stuttgart": 1º Aranda, 50 puntos. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, viernes: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (USA), Honda. 6º Nico Koch (D), GASGAS. 7º Jace Owen (USA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.



Sábado: 1º Despray. 2º Owen. 3º Fonvielle. 4º Sanford. 5º Manzato. 6º Bloy. 7º Thury. 8º Lamarque. 9º Koch. 10º Briatte. 11º Bonifacio. 12º Marcus Soper (NL), Yamaha.



"Príncipe de Stuttgart": 1. Desprey, 50 puntos. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3. Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5: 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).