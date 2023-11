Boris Maillard (Suzuki) : "J'ai perdu connaissance à trois reprises".

Le pilote Suzuki Boris Maillard se réjouissait d'une nouvelle saison de supercross en Allemagne. Depuis septembre, il se préparait pour les premières courses à Stuttgart. La première des deux journées a bien commencé pour le pilote de Johannes Bikes : lors des essais chronométrés, il a réalisé le troisième meilleur temps de la catégorie SX1, seuls Gregory Aranda (Yamaha) et Thomas Ramette (Yamaha) ont été plus rapides de quelques centièmes de seconde.

Le groupe de Maillard a ouvert le programme du vendredi soir avec la première course de qualification pour la finale. Le pilote de 31 ans est bien sorti de la grille et s'est d'abord classé deuxième. Il s'est tout de suite mis à pousser et à chasser le leader. Dans une section rythmée, le Français a sauté trop loin le premier triple, ce qui l'a fait déraper sur le triple suivant. Lourd de front dans les airs, il a atterri trop court et est immédiatement passé par-dessus le guidon. "J'ai frappé violemment le sol avec ma tête et j'ai perdu connaissance trois fois sur la piste", a décrit Maillard.

La course a été immédiatement interrompue et, avec l'aide de deux secouristes, Maillard a quitté la piste en courant et s'est assis sur une civière au bord du parcours. Là, les médecins ont procédé aux premiers contrôles, puis il s'est rendu à l'hôpital. "J'ai passé un check-up complet et rien de grave n'a été trouvé", a-t-il déclaré plus tard. Fortement touché, Maillard a dû faire l'impasse sur la journée de samedi. L'objectif est d'être à nouveau en forme pour Dortmund à la mi-janvier.

Résultats de l'ADAC Supercross Stuttgart/D :

SX1, vendredi :1. Greg Aranda (F), Yamaha. 2. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3. Thomas Ramette (F), Yamaha. 4. Charles Lefrancois (F), Honda. 5. Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10. Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12. Hugo Basaula (P), Husqvarna.



Samedi : 1. Aranda. 2. Soubeyras. 3. Bourdon. 4. Escoffier. 5. Ramette. 6. Lefrançois. 7. Imbert. 8. Breece. 9. Paul Haberland (D), Husqvarna. 10. Macler. 11. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12. Hicks.



"Roi de Stuttgart" : 1. Aranda, 50 points. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, vendredi : 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3. Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4. Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5. Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Koch (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12. Clément Briatte (F), Suzuki.



Samedi : 1. Despray. 2. Owen. 3. Fonvielle. 4. Sanford. 5. Manzato. 6. Bloy. 7. Thury. 8. Lamarque. 9. cuisinier. 10. Briatte. 11. Bonifacio. 12. Marcus Soper (NL), Yamaha.



"Prince de Stuttgart" : 1. Desprey, 50 points. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4 : 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3. Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5 : 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).