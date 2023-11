Boris Maillard (Suzuki): "Ho perso i sensi tre volte".

Il pilota Suzuki Boris Maillard non vedeva l'ora di affrontare un'altra stagione di Supercross in Germania, dopo essersi preparato per le prime gare a Stoccarda fin da settembre. La prima delle due giornate è iniziata bene per il pilota di Johannes Bikes: nelle qualifiche ha ottenuto il terzo tempo nella classe SX1, con solo Gregory Aranda (Yamaha) e Thomas Ramette (Yamaha) più veloci di qualche centesimo di secondo.

Il gruppo di Maillard ha aperto il programma del venerdì sera con la prima gara di qualificazione per la finale. Il 31enne è uscito bene dal cancello e si è schierato inizialmente in seconda posizione. Ha iniziato subito a spingere e a inseguire il leader. In una sezione ritmica, il francese ha saltato il primo triplo troppo lontano, il che lo ha annullato sul triplo successivo. Con la parte anteriore dell'aria, è atterrato troppo corto ed è finito immediatamente sul manubrio. "Ho sbattuto la testa a terra e sono svenuto tre volte sulla pista", ha detto Maillard.

La gara è stata interrotta immediatamente, Maillard è uscito dalla pista con l'aiuto di due paramedici e si è seduto su una barella a bordo pista. I medici hanno effettuato i primi controlli, dopodiché è stato portato in ospedale. "Sono stato sottoposto a un controllo completo e non è stato riscontrato nulla di grave", ha poi dato il via libera. Fortemente malconcio, Maillard si è ritirato dalla partita di sabato. L'obiettivo è di tornare in forma per Dortmund a metà gennaio.

Risultati ADAC Supercross Stoccarda/D:

SX1, venerdì:1° Greg Aranda (F), Yamaha. 2° Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3° Thomas Ramette (F), Yamaha. 4° Charles Lefrancois (F), Honda. 5° Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10. Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12° Hugo Basaula (P), Husqvarna.



Sabato: 1. Aranda. 2° Soubeyras. 3° Bourdon. 4° Escoffier. 5° Ramette. 6° Lefrancois. 7° Imbert. 8° Breece. 9° Paul Haberland (D), Husqvarna. 10° Macler. 11° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12° Hicks.



"Re di Stoccarda": 1. Aranda, 50 punti. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, venerdì: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3° Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4° Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5° Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Koch (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12° Clement Briatte (F), Suzuki.



Sabato: 1° Despray. 2° Owen. 3° Fonvielle. 4° Sanford. 5° Manzato. 6° Bloy. 7° Thury. 8° Lamarque. 9° Koch. 10° Briatte. 11° Bonifacio. 12° Marcus Soper (NL), Yamaha.



"Principe di Stoccarda": 1° Desprey, 50 punti. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3° Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5: 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).