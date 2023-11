Boris Maillard (Suzuki): "Estive inconsciente três vezes"

O francês Boris Maillard abriu a noite de sexta-feira do ADAC Supercross em Estugarda com um acidente chocante na classe SX1. O piloto da Suzuki teve de ficar de fora da corrida de sábado.

O piloto da Suzuki Boris Maillard estava ansioso por mais uma temporada de Supercross na Alemanha, tendo estado a preparar-se para as primeiras corridas em Estugarda desde setembro. O primeiro dos dois dias começou bem para o piloto da Johannes Bikes: na qualificação, estabeleceu o terceiro tempo mais rápido na classe SX1, com apenas Gregory Aranda (Yamaha) e Thomas Ramette (Yamaha) alguns centésimos de segundo mais rápidos.

O grupo de Maillard abriu o programa de sexta-feira à noite com a primeira corrida de qualificação para a final. O piloto de 31 anos arrancou bem e começou por se posicionar em segundo lugar. Começou imediatamente a pressionar e a perseguir o líder. Numa secção de ritmo, o francês saltou demasiado longe no primeiro triplo, o que o anulou no triplo seguinte. Com a frente pesada no ar, aterrou demasiado curto e passou imediatamente por cima do guiador. "Bati com a cabeça no chão e desmaiei três vezes na pista", conta Maillard.

A corrida foi imediatamente interrompida, Maillard saiu da pista com a ajuda de dois paramédicos e sentou-se numa maca ao lado da pista. Os médicos efectuaram os primeiros exames no local, após o que foi levado para o hospital. "Fui completamente examinado e não foi detectado nada de grave", declarou mais tarde. Muito maltratado, Maillard não participou no jogo de sábado. O objetivo é estar novamente em forma para Dortmund, em meados de janeiro.

Resultados ADAC Supercross Stuttgart/D:

SX1, sexta-feira:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (EUA), Yamaha. 7º Lucas Imbert (F), Yamaha. 8º Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9º Ludovic Macler (F), Honda. 10º Lorenzo Camporese (I), Honda. 11º Michael Hicks (EUA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.



Sábado: 1º Aranda. 2º Soubeyras. 3º Bourdon. 4º Escoffier. 5º Ramette. 6º Lefrancois. 7º Imbert. 8º Breece. 9º Paul Haberland (D), Husqvarna. 10º Macler. 11º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12º Hicks.



"Rei de Estugarda": 1º Aranda, 50 pontos. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, sexta-feira: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (EUA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (EUA), Honda. 6º Nico Koch (D), GASGAS. 7º Jace Owen (EUA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.



Sábado: 1º Despray. 2º Owen. 3º Fonvielle. 4º Sanford. 5º Manzato. 6º Bloy. 7º Thury. 8º Lamarque. 9º Koch. 10º Briatte. 11º Bonifácio. 12º Marcus Soper (NL), Yamaha.



"Príncipe de Estugarda": 1º Desprey, 50 pontos. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3º Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5: 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).