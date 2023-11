Paul Bloy viaja a Estados Unidos: su plan para otoño de 2024

El ADAC Supercross de Stuttgart era la carrera de casa de Paul Bloy. No sólo porque era el héroe local más aclamado de Biberach, sino también porque al final fue el mejor alemán.

En la reanudación del Supercross en Alemania el año pasado, Paul Bloy sólo llegó a la final el sábado. En el ADAC Supercross Stuttgart de este año, lo ha conseguido las dos tardes, y con aplomo. "Mi único objetivo era llegar a la final las dos noches. Lo conseguí y estoy muy contento", dijo el piloto de 20 años en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

Tenía muchos más motivos para estar contento que haber logrado su objetivo mínimo. Tras terminar noveno el viernes, tres puestos por detrás de Nico Koch, de Braunschweig, intercambiaron posiciones al día siguiente. Según la aritmética del motocross, Paul Bloy está empatado a puntos con Nico Koch en el sexto puesto de la clasificación de príncipes y es, por tanto, el mejor alemán por delante del hombre de Baja Sajonia.

"En el fondo sabía que esta vez podía llegar a la final en las dos mangas. He dado todo lo que tenía y he luchado por ello, y al final ha salido bien", repitió, enorgulleciendo a los aficionados. "Simplemente disfruto con algo así. Para mí es un acontecimiento vivir el gran ambiente que hay en el pabellón y que tanta gente venga a verme al paddock. He firmado muchos autógrafos, estoy muy agradecido por ello".

Reveló algunas ideas interesantes sobre su futuro: "En cuanto a mis intereses, me gustaría concentrarme un poco más en el supercross y también hacer algunas carreras en Francia o Italia. Más carreras también harían que el esfuerzo mereciera más la pena". Como puedes ver, ha ido bastante bien. Quizá pueda aprovecharlo en el futuro".

Ahora, es difícil mezclar las cosas debido a los veranos habituales en Alemania, exclusivamente de motocross. Sin embargo, el suabo dice que también podría encajarlo de forma relativamente espontánea y señala en este contexto que tiene su propio chasis de supercross y que es relativamente flexible. "Si me apetece correr en Italia, lo haré. Por encima de todo, quiero divertirme, eso es lo más importante para mí".

¿Cómo encaja eso con sus obligaciones contractuales con su equipo y sus patrocinadores? "En realidad tengo un plan un poco diferente. Quiero quedarme aquí uno o dos meses después de mi aprendizaje el próximo verano y luego hacer un año de au pair en Estados Unidos. Quiero tomar un camino ligeramente diferente. Ya tengo claro que no quiero correr todas las carreras de los Masters o los Campeonatos de Alemania el año que viene. Me llevaré lo que quiera y entonces seguro que podré rendir bien porque disfruto con ello".

Si todo sale bien y se va a EE.UU., obviamente también quiere correr motocross allí y espera encontrar una familia de motocross, pero se llevará una sorpresa. Definitivamente quiere volver a correr en Stuttgart en 2024.

Resultados ADAC Supercross Stuttgart/D:

SX1, viernes:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (USA), Yamaha. 7º Lucas Imbert (F), Yamaha. 8º Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9º Ludovic Macler (F), Honda. 10º Lorenzo Camporese (I), Honda. 11º Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.

Sábado: 1º Aranda. 2º Soubeyras. 3º Bourdon. 4º Escoffier. 5º Ramette. 6º Lefrancois. 7º Imbert. 8º Breece. 9º Paul Haberland (D), Husqvarna. 10º Macler. 11º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12º Hicks.

"Rey de Stuttgart": 1º Aranda, 50 puntos. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, viernes: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (USA), Honda. 6º Nico Koch (D), GASGAS. 7º Jace Owen (USA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.

Sábado: 1º Despray. 2º Owen. 3º Fonvielle. 4º Sanford. 5º Manzato. 6º Bloy. 7º Thury. 8º Lamarque. 9º Koch. 10º Briatte. 11º Bonifacio. 12º Marcus Soper (NL), Yamaha.

"Príncipe de Stuttgart": 1. Desprey, 50 puntos. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3. Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5: 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).