Paul Bloy part pour les États-Unis : son plan pour l'automne 2024

Le Supercross ADAC de Stuttgart a été le match de parade à domicile de Paul Bloy. Non seulement parce qu'en tant que Biberach, il a été le matador local le plus acclamé, mais aussi parce qu'il a fini par être le meilleur Allemand.

Lors de la reprise du Supercross en Allemagne il y a un an, Paul Bloy n'avait réussi à se qualifier pour la finale que le samedi. Cette année, au Supercross ADAC de Stuttgart, il y est parvenu les deux soirs - et de manière souveraine. "C'était mon seul objectif : arriver en finale les deux soirs. Je l'ai atteint et j'en suis très heureux", a déclaré le jeune homme de 20 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Pourtant, il aurait eu bien plus de raisons de se réjouir que d'avoir atteint son objectif minimal. En effet, après avoir terminé neuvième le vendredi, trois places derrière le pilote de Brunswick Nico Koch, ils ont échangé leurs positions le lendemain. Selon l'arithmétique du motocross, Paul Bloy est classé sixième au classement des princes, à égalité de points avec Nico Koch, et est donc le meilleur Allemand devant le Basse-Saxe.

"Je savais au fond de moi que je pouvais réussir à aller en finale cette fois-ci les deux soirs. J'ai aussi tout donné pour cela et je me suis battu, et à la fin, ça a vraiment marché", répète-t-il en adoubant les fans. "J'apprécie tout simplement ce genre de choses. C'est un moment fort pour moi de vivre la super ambiance dans le hall et de voir autant de gens venir me voir dans le paddock. J'ai signé tellement d'autographes que je suis tout simplement reconnaissant".

Il a dévoilé des pistes intéressantes pour son avenir : "Du point de vue de mon intérêt, j'aimerais me concentrer un peu plus sur le supercross et faire quelques courses en France ou en Italie. Avec plus de courses, les efforts seraient plus rentables. Comme on a pu le voir, cela s'est plutôt bien passé. Peut-être que je pourrai m'appuyer sur cela à l'avenir".

Maintenant, en raison des étés de motocross pur habituels en Allemagne, il est difficile de mélanger les deux. Mais le Souabe estime qu'il pourrait aussi le faire de manière relativement spontanée et rappelle dans ce contexte qu'il a son propre châssis de supercross et qu'il est relativement flexible. "Si j'ai envie de faire une course en Italie, je le fais tout simplement. Je veux avant tout m'amuser, c'est le plus important pour moi".

Comment cela s'accorde-t-il avec ses obligations contractuelles avec son équipe et ses sponsors ? "En fait, j'ai un plan un peu différent. Après ma formation l'été prochain, j'aimerais rester encore un ou deux mois ici, puis faire une année au pair aux États-Unis. Je veux suivre une voie un peu différente. Pour moi, il est déjà clair que l'année prochaine, je ne veux pas prendre toutes les courses pour le Masters ou le championnat allemand. Ce que je veux, je l'emporte et je peux alors certainement bien performer parce que j'y prends plaisir".

Si tout fonctionne et qu'il part aux États-Unis, il veut bien sûr y faire du motocross et espère trouver une famille de motocross, mais il se laisse surprendre. En tout cas, il veut à nouveau participer à Stuttgart en 2024.

Résultats de l'ADAC Supercross Stuttgart/D :

SX1, vendredi :1. Greg Aranda (F), Yamaha. 2. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3. Thomas Ramette (F), Yamaha. 4. Charles Lefrancois (F), Honda. 5. Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10. Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12. Hugo Basaula (P), Husqvarna.

Samedi : 1. Aranda. 2. Soubeyras. 3. Bourdon. 4. Escoffier. 5. Ramette. 6. Lefrançois. 7. Imbert. 8. Breece. 9. Paul Haberland (D), Husqvarna. 10. Macler. 11. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12. Hicks.

"Roi de Stuttgart" : 1. Aranda, 50 points. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, vendredi : 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3. Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4. Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5. Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Koch (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12. Clément Briatte (F), Suzuki.

Samedi : 1. Despray. 2. Owen. 3. Fonvielle. 4. Sanford. 5. Manzato. 6. Bloy. 7. Thury. 8. Lamarque. 9. cuisinier. 10. Briatte. 11. Bonifacio. 12. Marcus Soper (NL), Yamaha.

"Prince de Stuttgart" : 1. Desprey, 50 points. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4 : 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3. Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5 : 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).