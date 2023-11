Paul Bloy va negli USA: il suo piano per l'autunno 2024

Alla ripartenza del Supercross in Germania l'anno scorso, Paul Bloy è riuscito ad arrivare in finale solo il sabato. All'ADAC Supercross di Stoccarda di quest'anno, invece, è riuscito a farlo in entrambe le serate, e con grande abilità. "Il mio unico obiettivo era quello di arrivare in finale in entrambe le serate. L'ho raggiunto e ne sono felicissimo", ha dichiarato il ventenne in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Avrebbe avuto molti più motivi per essere felice che aver raggiunto il suo obiettivo minimo. Dopo il nono posto di venerdì, tre posizioni dietro a Nico Koch di Braunschweig, i due si sono scambiati le posizioni il giorno successivo. Secondo l'aritmetica del motocross, Paul Bloy è a pari punti con Nico Koch al sesto posto nella classifica principe ed è quindi il miglior tedesco davanti all'uomo della Bassa Sassonia.

"Sapevo che questa volta sarei riuscito ad arrivare in finale in entrambe le serate. Ho dato tutto quello che avevo e ho lottato per questo, e alla fine è andata davvero bene", ha ripetuto, nobilitando i fan. "Mi piace una cosa del genere. Per me è un'emozione vivere la grande atmosfera che si respira nella sala e il fatto che così tante persone vengano a vedermi nel paddock. Ho firmato tantissimi autografi, e ne sono grato".

Ha rivelato alcune idee interessanti sul suo futuro: "Per quanto riguarda i miei interessi, vorrei concentrarmi un po' di più sul supercross e fare anche qualche gara in Francia o in Italia. Un maggior numero di gare renderebbe lo sforzo più proficuo". Come potete vedere, è andata abbastanza bene. Forse potrò fare qualcosa di più in futuro".

Ora, è difficile mischiare le cose a causa della solita estate di solo motocross in Germania. Tuttavia, lo svevo dice che potrebbe anche inserirsi in modo relativamente spontaneo e sottolinea in questo contesto che ha il suo telaio da supercross ed è relativamente flessibile. "Se ho voglia di fare una gara in Italia, allora la faccio. Voglio soprattutto divertirmi, questa è la cosa più importante per me".

Come si concilia questo con gli obblighi contrattuali con la squadra e gli sponsor? "In realtà ho un piano leggermente diverso. Voglio rimanere qui per un mese o due dopo il mio apprendistato la prossima estate e poi fare un anno alla pari negli Stati Uniti. Voglio intraprendere un percorso leggermente diverso. Mi è già chiaro che non voglio partecipare a tutte le gare dei Master o dei Campionati tedeschi l'anno prossimo. Porterò con me quello che voglio e sono sicuro di poter fare bene perché mi piace".

Se tutto andrà bene e andrà negli Stati Uniti, ovviamente vorrà fare motocross anche lì e spera di trovare una famiglia di motocrossisti, ma rimarrà sorpreso. Vuole sicuramente correre di nuovo a Stoccarda nel 2024.

Risultati ADAC Supercross Stoccarda/D:

SX1, venerdì:1° Greg Aranda (F), Yamaha. 2° Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3° Thomas Ramette (F), Yamaha. 4° Charles Lefrancois (F), Honda. 5° Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6. Ryan Breece (USA), Yamaha. 7. Lucas Imbert (F), Yamaha. 8. Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9. Ludovic Macler (F), Honda. 10. Lorenzo Camporese (I), Honda. 11. Michael Hicks (USA), Husqvarna. 12° Hugo Basaula (P), Husqvarna.

Sabato: 1. Aranda. 2° Soubeyras. 3° Bourdon. 4° Escoffier. 5° Ramette. 6° Lefrancois. 7° Imbert. 8° Breece. 9° Paul Haberland (D), Husqvarna. 10° Macler. 11° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12° Hicks.

"Re di Stoccarda": 1. Aranda, 50 punti. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, venerdì: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3° Brandon Ray (USA), Husqvarna. 4° Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5° Maxwell Sanford (USA), Honda. 6. Nico Koch (D), GASGAS. 7. Jace Owen (USA), Yamaha. 8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9. Paul Bloy (D), KTM. 10. Jules Pietre (F), Yamaha. 11. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12° Clement Briatte (F), Suzuki.

Sabato: 1° Despray. 2° Owen. 3° Fonvielle. 4° Sanford. 5° Manzato. 6° Bloy. 7° Thury. 8° Lamarque. 9° Koch. 10° Briatte. 11° Bonifacio. 12° Marcus Soper (NL), Yamaha.

"Principe di Stoccarda": 1° Desprey, 50 punti. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3° Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5: 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).