Paul Bloy vai aos EUA: o seu plano para o outono de 2024

No reinício do Supercross na Alemanha, no ano passado, Paul Bloy só conseguiu chegar à final no sábado. Na edição deste ano do ADAC Supercross Estugarda, conseguiu fazê-lo em ambas as noites - e com grande sucesso. "O meu único objetivo era chegar à final em ambas as noites. Consegui-o e estou muito feliz com isso", disse o jovem de 20 anos numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Ele teria muito mais motivos para estar feliz do que ter atingido o seu objetivo mínimo. Depois de terminar em nono na sexta-feira, três lugares atrás de Nico Koch de Braunschweig, trocaram de posições no dia seguinte. De acordo com a aritmética do motocross, Paul Bloy está empatado em pontos com Nico Koch no sexto lugar da classificação do príncipe e é, portanto, o melhor alemão à frente do homem da Baixa Saxónia.

"Eu sabia que desta vez podia chegar à final nas duas noites. Dei tudo o que tinha e lutei por isso e, no final, acabou por resultar", repetiu, enobrecendo os adeptos. "Gosto muito de uma coisa destas. Para mim, é um ponto alto sentir a grande atmosfera no pavilhão e o facto de tantas pessoas me virem ver no paddock. Dei tantos autógrafos que estou muito grato por isso".

Revelou algumas ideias interessantes sobre o seu futuro: "Em termos dos meus interesses, gostaria de me concentrar um pouco mais no supercross e também fazer algumas corridas em França ou Itália. Mais corridas também fariam com que o esforço valesse mais a pena. Como se pode ver, correu bastante bem. Talvez possa continuar assim no futuro".

Agora, é difícil misturar as coisas devido aos verões habituais de motocross na Alemanha. No entanto, o suábio diz que também pode fazer isso de forma relativamente espontânea e salienta, neste contexto, que tem o seu próprio chassis de supercross e é relativamente flexível. "Se me apetecer fazer uma corrida em Itália, faço-a. Acima de tudo, quero divertir-me, isso é o mais importante para mim."

Como é que isso se enquadra nas suas obrigações contratuais com a equipa e os patrocinadores? "Na verdade, tenho um plano um pouco diferente. Quero ficar aqui um mês ou dois depois do meu estágio no próximo verão e depois fazer um ano de au pair nos EUA. Quero seguir um caminho um pouco diferente. Já está claro para mim que não quero fazer todas as corridas do Masters ou do Campeonato Alemão no próximo ano. Vou levar comigo o que quero e depois tenho a certeza de que posso ter um bom desempenho, porque gosto de o fazer".

Se tudo correr bem e ele for para os EUA, é óbvio que também quer fazer motocross lá e espera encontrar uma família de motocross, mas ficará surpreendido. Ele quer definitivamente voltar a correr em Estugarda em 2024.

Resultados ADAC Supercross Estugarda/D:

SX1, sexta-feira:1º Greg Aranda (F), Yamaha. 2º Cédric Soubeyras (F), Kawasaki. 3º Thomas Ramette (F), Yamaha. 4º Charles Lefrancois (F), Honda. 5º Adrien Escoffier (F), Husqvarna. 6º Ryan Breece (EUA), Yamaha. 7º Lucas Imbert (F), Yamaha. 8º Anthony Bourdon (F), Kawasaki. 9º Ludovic Macler (F), Honda. 10º Lorenzo Camporese (I), Honda. 11º Michael Hicks (EUA), Husqvarna. 12º Hugo Basaula (P), Husqvarna.

Sábado: 1º Aranda. 2º Soubeyras. 3º Bourdon. 4º Escoffier. 5º Ramette. 6º Lefrancois. 7º Imbert. 8º Breece. 9º Paul Haberland (D), Husqvarna. 10º Macler. 11º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna. 12º Hicks.

"Rei de Estugarda": 1º Aranda, 50 pontos. 2. Soubeyras 44. 3. Ramette 36. 4. Escoffier 34. 5. Bourdon 33. 6. Lefrancois 33. 7. Breece 28. 8. Imbert 28. 9. Macler 23. 10. Hicks 19. 11. Haberland 12.



SX2, sexta-feira: 1. Maxime Desprey (F), Yamaha. 2. Calvin Fonvielle (F), KTM. 3º Brandon Ray (EUA), Husqvarna. 4º Hugo Manzato (F), Husqvarna. 5º Maxwell Sanford (EUA), Honda. 6º Nico Koch (D), GASGAS. 7º Jace Owen (EUA), Yamaha. 8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna. 9º Paul Bloy (D), KTM. 10º Jules Pietre (F), Yamaha. 11º Andrea Bonifacio (I), Husqvarna. 12º Clement Briatte (F), Suzuki.

Sábado: 1º Despray. 2º Owen. 3º Fonvielle. 4º Sanford. 5º Manzato. 6º Bloy. 7º Thury. 8º Lamarque. 9º Koch. 10º Briatte. 11º Bonifácio. 12º Marcus Soper (NL), Yamaha.

"Príncipe de Estugarda": 1º Desprey, 50 pontos. 2. Fonvielle 42. 3. Owen 36. 4. Sanford 34. 5. Manzato 34. 6. Bloy 27. 7. Koch 27. 8. Lamarque 26. 9. Ray 20. 10. Briatte 20. 12. Thury 14.



SX4: 1. Maurice Heidegger (A). 2. Paris Konstantinidis (D). 3º Jamie-Liam Riedi (CH).



SX5: 1. Jonas Sulzenbacher (D). 2. Timo Künzel (D). 3. Nino Bernhard (D).