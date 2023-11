SX Stuttgart: Paul Haberland herido tras ser embestido

Viernes por la tarde, Hanns-Martin-Schleyer-Halle de Stuttgart: Paul Haberland ocupaba el 5º puesto en la semifinal de la categoría SX1 y, por tanto, iba camino de la final. Porque los genes de un corredor así lo exigen, quiso adelantar a Hugo Basaula, que iba por delante de él pero un poco más lento. El piloto portugués de color pudo esquivar dos intentos algo tibios de adelantamiento en bloque, pero ambos se cayeron en la tercera ocasión.

En consecuencia, los dos rivales volvieron a encontrarse en la manga de la última oportunidad, y Basaula chocó contra el lateral del turingio en una falta de venganza hasta tal punto que infligió una dolorosa lesión en la pierna a Haberland y destrozó su propia carrera al mismo tiempo. "Mi pierna izquierda quedó atrapada entre mi moto y la suya en el accidente. También era la pierna en la que me había roto un ligamento interno durante la última carrera de DM y, como consecuencia, estuve fuera de combate durante un mes. Tenía un agujero en la bota y la palanca de cambios estaba doblada bajo el bloque motor. El impacto fue muy violento", explicó el piloto de Erfurt a SPEEDWEEK.com, describiendo la situación que provocó su nueva lesión.

Preguntado por el incidente que finalmente arruinó el viernes de Haberland, el piloto de 23 años dijo: "En la semifinal iba quinto detrás de Basaula, pero él era un poco más lento. Mostré mi rueda delantera dos veces en el mismo sitio. La tercera vez volvió a dejar la puerta abierta, así que entré de nuevo. Al acelerar de nuevo en un lugar donde nunca había acelerado antes, provocó el choque en el que caímos los dos. Incluso me amenazó antes de la carrera de la última oportunidad".

Sin embargo, Paul Haberland no esperaba realmente que Basaula siguiera adelante. "Ya me había dado dos veces por detrás, así que tuve que tomar la línea de carrera. Eso me hizo perder mucho tiempo. Vi por el rabillo del ojo que se iba largo. Luego se fue directo contra mi moto, algo inexplicable para mí".

Pero ahí no acabó el asunto. En el paddock, hubo algunos intercambios indirectos más entre los implicados hasta que la situación se calmó.

El sábado por la mañana, Paul Haberland acudió a un fisioterapeuta que también trabaja en el VfB Stuttgart desde hace muchos años. "Por suerte, desde entonces está en segunda fila, así que tenía toda la mañana del sábado para mí".

Por la tarde, el equipo de la Bundesliga del VfB jugaba contra el Borussia Dortmund en el MHPArena, a tiro de piedra. Su equipo SixtySeven le había puesto en contacto con el terapeuta. Resultó que Paul Haberland no tenía ninguna lesión grave. "Sin él, no habría podido volver a montar el sábado. Me han dicho que puede empeorar con el tiempo. Ahora tengo que tomármelo con calma durante quince días y tratar la pierna con fisioterapia, electricidad, etcétera. Las fracturas capilares pueden seguir desarrollándose con el tiempo".

No obstante, el sábado en Stuttgart se vio permanentemente perturbado, pero Haberland estaba decidido a competir. A pesar de la restricción, corrió directamente en la final y acabó noveno, con lo que se mostró muy satisfecho. "Tenía la pierna llena de agua y los músculos alrededor de la espinilla estaban tan magullados que apenas podía levantar y mover el pie. Caminar sólo era posible con dolor", describió el piloto de SixtySeven. "Con el esfuerzo que puedo hacer, está claro que no soy candidato al podio. Pero ya he demostrado en varias ocasiones que soy candidato a la final".

Haberland continuó: "Con el incidente del viernes, obviamente fue una pena que sólo estuviera en la final del sábado. Obviamente me sentí mejor el viernes sin la lesión y mi pilotaje también fue completamente diferente hasta la colisión. Esto tuvo un gran impacto el sábado, así que no tuve una buena clasificación ni buenas posiciones en la parrilla. Por eso me alegré tanto de haber llegado a la final. Dadas las circunstancias, el noveno puesto no era nada especial, no era especialmente bueno, pero tampoco estaba mal. Estaba bien para mí y, dadas las circunstancias, también estaba satisfecho".

¿Y ahora qué? "Por desgracia, hay dos meses de descanso hasta Dortmund, así que quería empezar ahora mi preparación de motocross para 2024. Ahora eso se retrasará un poco. Volveré a intensificar mi entrenamiento de supercross un mes antes de Dortmund".

El SX Dortmund se celebrará del 12 al 14 de enero de 2024.

