SX Stuttgart : Paul Haberland blessé après un coup de bélier

Vendredi soir, Hanns-Martin-Schleyer-Halle à Stuttgart : lors de la demi-finale de la catégorie SX1, Paul Haberland était en cinquième position et donc sur la voie de la finale. Comme les gènes d'un pilote de course l'exigent, il a voulu dépasser Hugo Basaula, qui le précédait mais qui était un peu plus lent. Le Portugais de couleur a réussi à repousser deux tentatives de passes en bloc un peu hésitantes, mais la troisième fois, les deux hommes ont chuté.

Les deux adversaires se sont donc affrontés à nouveau lors de la dernière chance, Basaula s'écrasant sur le côté du Thuringien par une faute de revanche, causant une douloureuse blessure à la jambe à Haberland et détruisant en même temps sa propre course. "Ma jambe gauche s'est retrouvée coincée entre ma moto et la sienne lors de l'accident. C'était aussi la jambe dans laquelle je m'étais déchiré un ligament interne lors de la dernière course du championnat d'Allemagne, ce qui m'avait valu un mois d'indisponibilité. J'avais un trou dans la botte et le levier de vitesse s'est plié sous le bloc moteur. Le choc a été très violent", a déclaré le pilote d'Erfurt à SPEEDWEEK.com pour décrire la situation qui a conduit à sa nouvelle blessure.

Interrogé sur les antécédents qui ont définitivement gâché le vendredi de Haberland, le pilote de 23 ans a déclaré : "En demi-finale, j'étais cinquième derrière Basaula, mais il était un peu plus lent. A ce moment-là, j'ai montré ma roue avant deux fois au même endroit. La troisième fois, il a de nouveau laissé la porte grande ouverte, si bien que je suis de nouveau entré. En accélérant encore une fois à un endroit où il n'avait jamais accéléré, il a provoqué la chute dans laquelle nous sommes tous les deux tombés. Avant le heat de la dernière chance, il m'a même menacé".

Paul Haberland ne s'attendait toutefois pas vraiment à ce que Basaula mette tout cela à exécution. "Il m'avait déjà percuté deux fois à l'arrière, ce qui m'avait obligé à adopter une ligne de combat. J'ai ainsi perdu beaucoup de temps. J'ai vu du coin de l'œil qu'il allait loin. Ensuite, il m'a percuté de plein fouet, ce qui était inexplicable pour moi".

Mais l'affaire n'était pas terminée pour autant ! Dans le paddock, quelques échanges de mots entre des personnes indirectement impliquées ont encore eu lieu jusqu'à ce que la situation se calme.

Samedi matin, Paul Haberland s'est rendu chez un physiothérapeute qui travaille également depuis de nombreuses années au VfB Stuttgart. "Heureusement, celui-ci est passé entre-temps en deuxième ligne et avait donc toute la matinée du samedi à me consacrer".

L'après-midi, l'équipe de Bundesliga du VfB a rencontré le Borussia Dortmund dans le stade MHPArena, situé à un jet de pierre. C'est son équipe SixtySeven qui avait établi le contact avec le thérapeute. Il s'est avéré que Paul Haberland n'avait pas de blessure grave. "Sans lui, je n'aurais pas pu reprendre le volant samedi. On m'a dit que cela pouvait s'aggraver avec le temps. Je dois maintenant rester au repos pendant deux semaines et ne faire soigner ma jambe qu'avec de la physiothérapie, de l'électricité, etc. Sur une certaine période, des fissures capillaires peuvent probablement encore apparaître".

Le samedi à Stuttgart a néanmoins été durablement perturbé, mais Haberland voulait absolument prendre le départ. Malgré cette restriction, il s'est lancé directement dans la finale et a finalement terminé neuvième, ce qui l'a essentiellement satisfait. "La jambe était pleine d'eau et les muscles autour du tibia étaient tellement contusionnés que je pouvais à peine soulever et bouger mon pied. Je ne pouvais me tenir debout qu'en souffrant", a décrit le pilote de SixtySeven. "Avec les efforts que je peux fournir pour cela, il est clair que je ne suis pas un candidat au podium. Mais que je sois un candidat à la finale, je l'ai déjà prouvé à plusieurs reprises".

Haberland poursuit : "Avec l'incident de vendredi, il était bien sûr dommage que je ne sois en finale que samedi. Je me sentais évidemment mieux le vendredi sans blessure et le pilotage était également très différent jusqu'à la collision. Celui-ci a ensuite bien façonné le samedi, si bien que je n'ai pas eu de bonnes qualifications et ensuite de bonnes places sur la grille de départ. C'est pourquoi j'étais d'autant plus heureux d'avoir quand même réussi à atteindre la finale. Compte tenu des circonstances, la neuvième place n'avait rien de spécial - ce n'était pas particulièrement bon, mais pas mauvais non plus. Pour moi, c'était correct et, compte tenu des circonstances, j'étais également satisfait pour moi".

Quelle est la suite des événements ? "Il y a malheureusement deux mois de pause jusqu'à Dortmund, de sorte que je voulais maintenant commencer ma préparation au motocross pour 2024. Cela va maintenant être un peu repoussé. Un mois avant Dortmund, je reprendrai l'entraînement de supercross".

Le SX Dortmund aura lieu du 12 au 14 janvier 2024.

Tous les résultats du SX Stuttgart