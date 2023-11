SX Stoccarda: Paul Haberland ferito dopo essere stato speronato

Venerdì sera, Hanns-Martin-Schleyer-Halle a Stoccarda: Paul Haberland era al 5° posto nella semifinale della categoria SX1 e quindi in corsa per la finale. Poiché i geni di un pilota lo richiedono, ha voluto superare Hugo Basaula, che lo precedeva ma era un po' più lento. Il pilota portoghese di colore è riuscito a respingere due tentativi un po' timidi di sorpasso in blocco, ma entrambi sono caduti alla terza occasione.

Di conseguenza, i due rivali si sono incontrati di nuovo nell'ultima manche, con Basaula che si è schiantato sul fianco del turingio in un fallo di vendetta tale da infliggere una dolorosa ferita alla gamba di Haberland e distruggere allo stesso tempo la propria gara. "Nell'incidente la mia gamba sinistra è rimasta incastrata tra la mia moto e la sua. Era anche la gamba in cui mi ero strappato un legamento interno durante l'ultima gara del DM e di conseguenza ero rimasto fuori gioco per un mese. Avevo un buco nello stivale e la leva del cambio era piegata sotto il blocco motore. L'impatto è stato molto violento", ha dichiarato il pilota di Erfurt a SPEEDWEEK.com, descrivendo la situazione che ha portato al nuovo infortunio.

Alla domanda sull'incidente che ha rovinato il venerdì di Haberland, il 23enne ha risposto: "Nella semifinale ero quinto dietro Basaula, ma lui era un po' più lento. Ho mostrato la ruota anteriore due volte nello stesso punto. La terza volta ha lasciato di nuovo la porta spalancata, così sono rientrato. Accelerando di nuovo in un punto in cui non aveva mai accelerato prima, ha provocato l'incidente in cui siamo caduti entrambi. Mi ha anche minacciato prima dell'ultima manche".

Tuttavia, Paul Haberland non si aspettava che Basaula avrebbe seguito il suo esempio. "Mi aveva già colpito due volte alle spalle, quindi ho dovuto prendere la linea di gara. Questo mi ha fatto perdere molto tempo. Ho visto con la coda dell'occhio che stava andando largo. Poi è andato dritto contro la mia moto, il che è stato inspiegabile per me".

Ma non è finita qui! Nel paddock ci sono stati altri scambi indiretti tra le persone coinvolte, finché la situazione non si è calmata.

Sabato mattina, Paul Haberland si è recato da un fisioterapista che ha lavorato per molti anni al VfB Stuttgart. "Per fortuna nel frattempo si è trasferito in seconda fila, quindi ha avuto tutto il sabato mattina a disposizione".

Nel pomeriggio, la squadra di Bundesliga del VfB giocava contro il Borussia Dortmund nella MHPArena, a pochi passi di distanza. La sua squadra SixtySeven lo aveva messo in contatto con il terapeuta. Come si è scoperto, Paul Haberland non ha subito un infortunio grave. "Senza di lui, non sarei stato in grado di tornare in sella sabato. Mi è stato detto che la situazione può peggiorare con il tempo. Ora dovrò prendermela comoda per quindici giorni e curare la gamba con fisioterapia, elettricità e così via. Le fratture possono ancora svilupparsi in un certo periodo di tempo".

La giornata di sabato a Stoccarda è stata comunque definitivamente interrotta, ma Haberland era determinato a gareggiare. Nonostante le limitazioni, ha gareggiato direttamente in finale e alla fine si è classificato nono, un risultato di cui era ampiamente soddisfatto. "La mia gamba era piena d'acqua e i muscoli intorno allo stinco erano così contusi che non riuscivo quasi a sollevare e muovere il piede. Camminare era possibile solo con dolore", ha descritto il corridore di SixtySeven. "Con lo sforzo che posso fare, è chiaro che non sono un candidato al podio. Ma ho già dimostrato di essere un candidato per la finale in diverse occasioni".

Haberland ha continuato: "Con l'incidente di venerdì, è stato ovviamente un peccato che io abbia partecipato solo alla finale di sabato. Ovviamente venerdì mi sentivo meglio senza l'infortunio e la mia guida era completamente diversa fino alla collisione. Questo ha avuto un forte impatto sul sabato, per cui non ho fatto una buona qualifica e quindi non ho avuto buone posizioni in griglia. Per questo motivo sono stato molto contento di essere riuscito a entrare in finale. Date le circostanze, il nono posto non è stato niente di speciale: non è stato particolarmente buono, ma non è stato nemmeno male. Per me andava bene e, date le circostanze, ero anche soddisfatto".

Cosa succederà ora? "Purtroppo ci sono due mesi di pausa prima di Dortmund, quindi volevo iniziare ora la mia preparazione al motocross per il 2024. Ora la preparazione sarà un po' rimandata. Riprenderò la preparazione per il supercross un mese prima di Dortmund".

L'SX Dortmund si svolgerà dal 12 al 14 gennaio 2024.

