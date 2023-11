SX Estugarda: Paul Haberland ferido após ser abalroado

Sexta-feira à noite, Hanns-Martin-Schleyer-Halle em Estugarda: Paul Haberland estava em 5º lugar na meia-final da categoria SX1 e, portanto, a caminho da final. Porque os genes de um piloto assim o exigem, ele quis ultrapassar Hugo Basaula, que estava à sua frente, mas um pouco mais lento. O piloto português de cor conseguiu evitar duas tentativas algo tímidas de ultrapassagem em bloco, mas ambos caíram na terceira vez.

Assim, os dois rivais voltaram a encontrar-se na última manga, com Basaula a embater na lateral do turíngio, numa vingança que provocou uma lesão dolorosa na perna de Haberland e destruiu a sua própria corrida. "A minha perna esquerda ficou presa entre a minha mota e a dele no acidente. Era também a perna em que eu tinha rasgado um ligamento interno durante a última corrida de DM e, como resultado, estive fora de ação durante um mês. Fiquei com um buraco na bota e a alavanca das mudanças ficou dobrada debaixo do bloco do motor. O impacto foi muito violento", disse o piloto de Erfurt ao SPEEDWEEK.com, descrevendo a situação que levou à sua nova lesão.

Questionado sobre o incidente que acabou por estragar a sexta-feira de Haberland, o piloto de 23 anos disse: "Na meia-final estava em quinto atrás de Basaula, mas ele era um pouco mais lento. Mostrei a roda da frente duas vezes no mesmo sítio. À terceira vez, ele voltou a deixar a porta aberta, por isso voltei a entrar. Ao acelerar de novo num sítio onde nunca tinha acelerado, provocou o acidente em que ambos caímos. Chegou mesmo a ameaçar-me antes da corrida de última oportunidade".

No entanto, Paul Haberland não estava realmente à espera que Basaula fosse até ao fim. "Ele já tinha batido na minha traseira duas vezes, por isso tive de tomar a linha de corrida. Isso significou que eu próprio perdi muito tempo. Vi com o canto do olho que ele estava a passar por cima de mim. Depois foi direito à minha mota, o que foi inexplicável para mim."

Mas o assunto não ficou por aqui! No paddock, houve mais algumas trocas de palavras indirectas entre os envolvidos até a situação acalmar.

No sábado de manhã, Paul Haberland deslocou-se a um fisioterapeuta que também trabalhou no VfB Stuttgart durante muitos anos. "Felizmente, entretanto, mudou-se para a segunda fila, por isso teve toda a manhã de sábado para mim."

À tarde, a equipa da Bundesliga do VfB defrontou o Borussia Dortmund no MHPArena, a dois passos de distância. A sua equipa SixtySeven tinha-o posto em contacto com o terapeuta. Afinal, Paul Haberland não tinha uma lesão grave. "Sem ele, não teria podido voltar a pedalar no sábado. Disseram-me que pode piorar com o tempo. Agora tenho de ter calma durante quinze dias e tratar apenas a perna com fisioterapia, eletricidade, etc. As fracturas finas podem ainda desenvolver-se durante um certo período de tempo".

O sábado em Estugarda foi, no entanto, permanentemente perturbado, mas Haberland estava determinado a competir. Apesar das restrições, correu diretamente para a final e acabou por terminar em nono lugar, o que o deixou bastante satisfeito. "A minha perna estava cheia de água e os músculos à volta da canela estavam tão magoados que mal conseguia levantar e mexer o pé. Andar só era possível com dores", descreveu o piloto da SixtySeven. "Com o esforço que consigo fazer, é evidente que não sou um candidato ao pódio. Mas já provei que sou um candidato à final em várias ocasiões."

Haberland continuou: "Com o incidente de sexta-feira, foi obviamente uma pena só ter estado na final no sábado. É óbvio que me senti melhor na sexta-feira sem a lesão e a pilotagem também foi completamente diferente até à colisão. Isto teve um grande impacto no sábado, pelo que não tive uma boa qualificação e depois não tive boas posições na grelha. Por isso, fiquei ainda mais contente por ter conseguido chegar à final. Dadas as circunstâncias, o nono lugar não foi nada de especial - não foi particularmente bom, mas também não foi mau. Foi bom para mim e, dadas as circunstâncias, também fiquei satisfeito".

O que é que se segue? "Infelizmente, há uma pausa de dois meses até Dortmund, por isso queria começar agora a minha preparação de motocross para 2024. Isso agora vai ser adiado um pouco. Vou voltar a acelerar o meu treino de supercross um mês antes de Dortmund."

O SX Dortmund terá lugar de 12 a 14 de janeiro de 2024.

