Dominique Thury: éxito parcial en un comienzo sorprendente

A finales de 2020, Dominique Thury se trasladó a Estados Unidos para seguir desarrollando sus habilidades como piloto. Tras un buen comienzo, con tres eventos principales en 2021 y un noveno puesto en el inicio de la temporada de Lites West en Anaheim en 2022, terminando 14º en la general del Campeonato de la Costa Oeste, vivió una temporada para olvidar en 2023. Thury tampoco cumplió en su aparición como invitado en el Supercross de Stuttgart el año pasado.

Sin embargo, el piloto de 30 años dijo a SPEEDWEEK.com que había razones por las que su actuación en el evento de este año no fue precisamente un golpe liberador. "El plan desde el principio era que correría en Dortmund en enero. Pero una semana y media antes de Stuttgart, recibí una llamada de Harald Pfeil diciendo que sus pilotos de SX2 estaban lesionados y que yo podría correr para él en Stuttgart. Fue entonces cuando empecé a reservar un vuelo y a organizar todo lo demás".

Cruzó el charco sin ninguna preparación y fue eliminado rápidamente el viernes por la tarde en la carrera de la esperanza, aunque por un margen muy estrecho, en tercera posición. "Eso se debió sobre todo a las salidas. En la semifinal no cogí enseguida el ritmo. Cuando lo encontré, sólo quedaban tres o cuatro vueltas. Entonces ya era demasiado tarde en una pista como ésta", declaró el legionario estadounidense sobre su escaso sexto puesto.

Como Thury continuó relatando, lo mismo ocurrió con la salida en la carrera de la esperanza. "Allí lo hice bien, pero en una pista como ésta, relativamente fácil y en la que todo el mundo puede ser rápido, es difícil recuperar terreno. Además, sólo he corrido en 450 desde finales de mayo. Ha sido otro cambio en el que he mejorado cada vez que me subía a la moto. Creo que también se pudo ver que mi pilotaje fue mejor el sábado que el viernes".

Esto fue particularmente evidente en la lista de resultados, donde Dominique Thury terminó quinto en la primera semifinal. Con Maxime Desprey, que más tarde se convirtió en príncipe, Jace Owen y Calvin Fonvieille, ésta fue también la semifinal más fuerte.

En la final, acabó en séptima posición, justo por detrás de Paul Bloy, lo que "Nique" calificó así: "Tuve una salida relativamente buena en la semifinal y luego me limité a conducir con inteligencia. Mi salida en la final fue mediocre. Pensé que tenía un poco más de potencia hacia el final, pero luego cometí dos pequeños errores en la tabla de lavar, que me volvieron a costar el ritmo. Como resultado, perdí la conexión con los de delante y acabé séptimo, lo cual estuvo bien. Pero, por supuesto, todavía hay margen de mejora. Por eso estoy deseando que llegue Dortmund".

Además de la expectación, el sajón anunció una nueva mejora para Dortmund: "Al menos ése es el plan. Hasta entonces, también debería pilotar más en la 250cc, entonces debería estar bien. En realidad, ya debería tener una 250 en casa. Es de otro color, pero tienen problemas de entrega. Así que finales de septiembre se convirtió en mediados de diciembre".

En cuanto a sus planes de futuro en EE.UU., Thury ha declarado: "La temporada pasada fue difícil, por decirlo amablemente. Ahora tengo que volver a intentar salir del pozo. Quizá pueda entrar como corredor sustituto en algún lugar en 2024 para encontrar un buen equipo para 2025".

Al equipo para el que corrió este año le gustaría ayudarle un poco en 2024, pero aún no ha recibido ninguna información sobre cómo podría ser el apoyo. "Por eso, de momento lo hago todo por mi cuenta. Pero de una forma u otra, quiero estar en la parrilla al comienzo de la temporada 2024 de la Costa Este, en Detroit, en febrero. Ese es el plan ahora mismo. Pero como he dicho, todavía estoy en negociaciones".

No suena especialmente halagüeño, lo que por supuesto plantea la cuestión de la financiación de su proyecto estadounidense. Dominique Thury afirma: "Financieramente, espero llegar hasta el final de la temporada. Cuando se acaba el dinero, se acaba. Ese no es el plan, por supuesto, pero si es un año modesto como éste, tendré que sentarme y preguntarme si tiene sentido o no. Pero lo haré cuando llegue el momento".

