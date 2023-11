Dominique Thury : succès partiel lors d'un départ surprise

Fin 2020, Dominique Thury s'était installé aux États-Unis pour poursuivre son développement en tant que pilote. Après de bons débuts, avec trois Main-Events en 2021 ainsi qu'une neuvième place lors de l'ouverture de la saison Lites-West à Anaheim en 2022 et finalement une 14e place au classement général du championnat de la côte ouest, il a cependant vécu une saison à oublier en 2023. L'année dernière, lors de son passage au Supercross de Stuttgart, Thury a également laissé des traces.

En revanche, le fait que sa prestation lors de l'événement de cette année n'ait pas été un coup de pouce libérateur avait des raisons, a déclaré le pilote de 30 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Que je roule à Dortmund en janvier, c'était prévu dès le début. Mais une semaine et demie avant Stuttgart, Harald Pfeil m'a appelé pour me dire que ses pilotes SX2 s'étaient blessés et que je pouvais déjà rouler pour lui à Stuttgart. C'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à réserver un vol et à organiser tout le reste".

Il a traversé l'Atlantique sans aucune préparation et a été rapidement éliminé le vendredi soir lors de la course d'espoir, même s'il s'est classé troisième de justesse. "C'était surtout dû aux départs. En demi-finale, je n'ai pas tout de suite trouvé mon rythme. Une fois que je l'ai trouvé, il ne restait plus que trois ou quatre tours à parcourir. Ensuite, c'était tout simplement trop tard sur un tel circuit", a déclaré le légionnaire américain à propos de sa maigre sixième place.

Comme Thury l'a encore raconté, le départ de la course d'espoir était le même. "J'ai bien roulé, mais sur un circuit relativement facile où tout le monde peut être rapide, il est difficile de gagner du terrain. De plus, je n'ai roulé qu'en 450 depuis fin mai. Cela a été un nouveau changement, mais je me suis amélioré à chaque fois que je suis monté sur la moto. Je pense que cela s'est vu aussi, que le samedi était meilleur en termes de pilotage que le vendredi".

Cela s'est surtout vu sur la liste des résultats, sur laquelle Dominique Thury a été classé cinquième de la première demi-finale. Cette dernière était également la plus relevée, avec le futur prince Maxime Desprey, Jace Owen et Calvin Fonvieille.

En finale, il s'est finalement classé septième, juste derrière Paul Bloy, ce que 'Nique' qualifie ainsi : "En demi-finale, j'ai pris un assez bon départ et j'ai simplement roulé intelligemment. En finale, mon départ était moyen. J'ai ensuite cru que j'aurais un peu plus de force vers la fin, mais j'ai fait deux petites erreurs dans le washboard, ce qui m'a à nouveau fait perdre un peu de rythme. J'ai donc perdu le contact avec l'avant et j'ai terminé septième, ce qui était correct. Mais c'est bien sûr encore perfectible. C'est pourquoi je me réjouis d'autant plus d'aller à Dortmund".

Outre l'impatience, le Saxon a annoncé une nouvelle progression pour Dortmund : "C'est du moins ce qui est prévu. D'ici là, je devrais aussi rouler davantage en 250, cela devrait donc convenir. En fait, je devrais déjà avoir une 250 à la maison. Certes d'une autre couleur, mais ils ont actuellement des problèmes de livraison. Fin septembre est devenu mi-décembre".

Concernant ses projets d'avenir aux États-Unis, Thury a fait savoir : "La saison dernière a été difficile, pour le dire gentiment. Je dois maintenant essayer de sortir de ce trou. Peut-être qu'en 2024, je pourrais être remplaçant quelque part et trouver une bonne équipe pour 2025".

L'équipe pour laquelle il a couru cette année souhaite certes l'aider un peu en 2024, mais il n'a encore rien reçu sur la forme que pourrait prendre ce soutien. "Pour l'instant, je fais donc tout par moi-même. Mais je veux être au départ de la saison 2024 sur la côte Est en février à Detroit. C'est le plan pour l'instant. Mais comme je l'ai dit, je suis encore en train de négocier".

Cela ne semble pas particulièrement rose, ce qui soulève évidemment la question du financement de son projet américain. Dominique Thury répond à ce sujet : "Financièrement, j'espère arriver à la fin de la saison. Quand il n'y aura plus d'argent, ça s'arrêtera. Ce n'est évidemment pas le plan, mais si l'année est aussi modeste que celle-ci, je vais devoir m'asseoir et me demander si cela a un sens ou non. Mais je le ferai le moment venu".

