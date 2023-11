Dominique Thury: un successo parziale in una partenza a sorpresa

Alla fine del 2020, Dominique Thury si è trasferito negli Stati Uniti per sviluppare ulteriormente le sue capacità di guida. Dopo un buon inizio, con tre eventi principali nel 2021 e un nono posto all'apertura della stagione Lites West ad Anaheim nel 2022, con un 14° posto assoluto nel Campionato della Costa Ovest, ha vissuto una stagione da dimenticare nel 2023. Thury ha fallito anche nella sua apparizione come ospite al Supercross di Stoccarda lo scorso anno.

Tuttavia, il 30enne ha dichiarato a SPEEDWEEK.com che ci sono stati dei motivi per cui la sua prestazione all'evento di quest'anno non è stata esattamente un colpo liberatorio. "Era previsto fin dall'inizio che avrei corso a Dortmund a gennaio. Ma una settimana e mezza prima di Stoccarda, ho ricevuto una telefonata da Harald Pfeil che mi diceva che i suoi piloti SX2 erano infortunati e che avrei potuto correre per lui a Stoccarda. A quel punto ho iniziato a prenotare un volo e a organizzare tutto il resto".

Arrivato dall'altra parte dell'oceano senza alcuna preparazione, è stato prontamente eliminato venerdì sera nella gara delle speranze, anche se con un margine molto stretto, al terzo posto. "È stato soprattutto a causa delle partenze. Nella semifinale non ho trovato subito il mio ritmo. Una volta trovato, mancavano solo tre o quattro giri alla fine. Poi era troppo tardi su una pista come questa", ha detto il legionario statunitense a proposito del suo misero sesto posto.

Come ha riferito Thury, è stato lo stesso per la partenza nella gara della speranza. "Sono andato bene, ma su una pista come questa, relativamente facile e dove tutti possono essere veloci, è difficile recuperare terreno. Inoltre, ho guidato le 450 solo dalla fine di maggio. Questo è stato un altro cambiamento in cui sono migliorato ogni volta che sono salito sulla moto. Penso che si sia visto che la mia guida era migliore sabato rispetto a venerdì".

Questo è stato particolarmente evidente nella classifica dei risultati, dove Dominique Thury si è classificato quinto nella prima semifinale. Con Maxime Desprey, poi diventato principe, Jace Owen e Calvin Fonvieille, questa è stata anche la semifinale più forte.

In finale, ha concluso al settimo posto, alle spalle di Paul Bloy, che "Nique" ha descritto così: "Ho avuto una partenza relativamente buona in semifinale e poi ho guidato in modo intelligente. La mia partenza in finale è stata mediocre. Pensavo di avere un po' più di potenza verso la fine, ma poi ho commesso due piccoli errori nel washboard, che mi sono costati di nuovo il ritmo. Di conseguenza, ho perso la connessione con i primi e ho concluso al settimo posto, il che va bene. Ma ovviamente c'è ancora spazio per migliorare. Ecco perché non vedo l'ora che arrivi Dortmund".

Oltre all'attesa, il sassone ha annunciato un ulteriore miglioramento per Dortmund: "Almeno questo è il piano. Fino ad allora, dovrei anche guidare di più con la 250cc, poi dovrebbe andare bene. In realtà, dovrei già avere una 250 a casa. È di un colore diverso, ma al momento hanno problemi di consegna. Quindi la fine di settembre è diventata metà dicembre".

Per quanto riguarda i suoi progetti futuri negli Stati Uniti, Thury ha detto: "La scorsa stagione è stata difficile, per dirla in modo gentile. Ora devo cercare di uscire di nuovo dalla buca. Forse potrò sostituirlo da qualche parte nel 2024 per trovare una buona squadra per il 2025".

La squadra per cui ha corso quest'anno vorrebbe aiutarlo un po' nel 2024, ma non ha ancora ricevuto informazioni su come potrebbe essere il supporto. "Per questo al momento sto facendo tutto da solo. Ma in un modo o nell'altro, voglio essere sulla griglia di partenza della stagione 2024 sulla costa orientale, a Detroit, a febbraio. Questo è il piano al momento. Ma, come ho detto, sono ancora in trattativa".

Non sembra particolarmente roseo, il che ovviamente solleva la questione del finanziamento del suo progetto statunitense. Dominique Thury dice: "Dal punto di vista finanziario, spero di arrivare alla fine della stagione. Quando i soldi finiscono, si ferma tutto. Non è questo il piano, ovviamente, ma se si tratta di un anno modesto come questo, dovrò sedermi e chiedermi se ha senso o meno. Ma lo farò quando sarà il momento".

