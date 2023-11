Dominique Thury: sucesso parcial num início surpreendente

Em 2022, Dominique Thury foi praticamente eliminado no Supercross Stuttgart. Ele também perdeu um lugar na final da SX2 na 39ª edição deste ano na sexta-feira. No entanto, o saxão salvou o sétimo lugar no sábado.

No final de 2020, Dominique Thury mudou-se para os EUA para desenvolver ainda mais as suas capacidades de pilotagem. Depois de um bom começo, com três eventos principais em 2021 e um nono lugar na abertura da temporada Lites West em Anaheim em 2022, terminando em 14º lugar no geral no Campeonato da Costa Oeste, ele teve uma temporada para esquecer em 2023. Thury também não conseguiu cumprir sua participação no Supercross de Stuttgart no ano passado.

No entanto, o piloto de 30 anos disse ao SPEEDWEEK.com que havia razões para que o seu desempenho no evento deste ano não fosse exatamente um golpe libertador. "Estava planeado desde o início que eu iria correr em Dortmund em janeiro. Mas uma semana e meia antes de Estugarda, recebi uma chamada do Harald Pfeil a dizer que os seus pilotos de SX2 estavam lesionados e que eu podia correr para ele em Estugarda. Foi então que comecei a reservar um voo e a organizar tudo o resto."

Atravessou o oceano sem qualquer preparação e foi prontamente eliminado na sexta-feira à noite na corrida da esperança, embora pela margem mais estreita, em terceiro lugar. "Isso deveu-se principalmente às partidas. Não entrei logo no meu ritmo na meia-final. Quando o encontrei, faltavam apenas três ou quatro voltas para o final. Depois, era demasiado tarde numa pista como esta", disse o legionário americano sobre o seu magro sexto lugar.

O mesmo aconteceu com o arranque da corrida da esperança, como referiu Thury. "Estive bem lá, mas numa pista como esta, que é relativamente fácil e onde todos podem ser rápidos, é difícil recuperar terreno. Além disso, só ando de 450 desde o final de maio. Essa foi outra mudança em que melhorei sempre que subi para a mota. Acho que também se pode ver que a minha pilotagem foi melhor no sábado do que na sexta-feira."

Isto foi particularmente evidente na lista de resultados, onde Dominique Thury terminou em quinto na primeira meia-final. Com Maxime Desprey, que mais tarde se tornou o príncipe, Jace Owen e Calvin Fonvieille, esta foi também a semi-final mais forte.

Na final, acabou por terminar em sétimo lugar, diretamente atrás de Paul Bloy, o que "Nique" classificou da seguinte forma: "Tive um arranque relativamente bom na meia-final e depois conduzi de forma inteligente. O meu arranque na final foi medíocre. Pensei que tinha um pouco mais de potência na parte final, mas depois cometi dois pequenos erros na tábua de lavar, que me custaram novamente o ritmo. Como resultado, perdi a ligação à frente e terminei em sétimo, o que foi bom. Mas é claro que ainda há margem para melhorar. É por isso que estou ainda mais ansioso por Dortmund".

Para além da expetativa, o saxão anunciou uma nova melhoria para Dortmund: "Pelo menos é esse o plano. Até lá, também devo andar mais na 250cc, e depois está tudo bem. Na verdade, já devo ter uma 250 em casa. É de uma cor diferente, mas estão a ter problemas de entrega neste momento. Por isso, o final de setembro transformou-se em meados de dezembro".

Quanto aos seus planos futuros nos EUA, Thury disse: "A época passada foi difícil, para o dizer de uma forma simpática. Agora tenho que tentar sair do buraco novamente. Talvez possa entrar como piloto de substituição algures em 2024 para encontrar uma boa equipa para 2025".

A equipa para a qual ele correu este ano gostaria de o ajudar um pouco em 2024, mas ele ainda não recebeu qualquer informação sobre como será esse apoio. "É por isso que, de momento, estou a fazer tudo sozinho. Mas, de uma forma ou de outra, quero estar na grelha no início da época da Costa Leste de 2024, em Detroit, em fevereiro. É esse o plano neste momento. Mas, como já disse, ainda estou em negociações".

Não parece muito animador, o que levanta a questão do financiamento do seu projeto americano. Dominique Thury diz: "Em termos financeiros, espero chegar ao fim da época. Quando o dinheiro acaba, pára. Não é esse o plano, claro, mas se for um ano modesto como este, terei de me sentar e perguntar a mim próprio se faz sentido ou não. Mas fá-lo-ei quando chegar a altura."

Todos os resultados do SX Stuttgart