Supercross Dortmund : en direct et en streaming

Du 12 au 14 janvier, la Dortmunder Westfalenhalle accueillera la 39e édition de l'ADAC Supercross. Ceux qui ont encore besoin de billets doivent se dépêcher, car il n'y a plus que des billets pour le vendredi et le dimanche. Vous trouverez des informations sur les catégories et les prix ici.

Au total, 82 pilotes de 15 nations se sont inscrits pour les trois jours de course. Du vendredi au dimanche, il y aura chaque jour quatre heures de courses passionnantes sur la piste spectaculaire. Entre les courses, des actions freestyle à couper le souffle seront proposées.

Le samedi est traditionnellement la nuit des fans. Le dimanche est une journée familiale. Avec des billets bon marché pour les jeunes visiteurs, le spectacle du supercross sera une fête pour les jeunes et les moins jeunes. Le dimanche en fin d'après-midi, le 'roi de Dortmund' sera couronné - et ce, en format triple couronne.

Pour la première fois cette année, un pilote brésilien sera également au départ. Lucas Dunka a déjà connu de grands succès dans son pays d'origine sud-américain. Il a été champion SX1, a remporté deux fois le championnat brésilien MX2 et trois fois le championnat Arena-Cross. À Dortmund, il prendra le départ pour l'équipe Luke's Racing - Hertrampf Gruppe.

Avec Matt Moss (Pfeil Kawasaki), Dylan Wills(Sarholz KTM) et Luke Zielinski (Meyer Racing), trois Australiens prendront également le départ à Dortmund.

Les billets sont disponibles à partir de 55 euros en ligne via les Westfalenhallen Dortmund, la boutique de billets de l'ADAC et Eventim. Pour les membres de l'ADAC, c'est surtout le vendredi qui est intéressant, car il y a une réduction de dix pour cent sur les billets. Pour les groupes, l'achat de sept billets dans les catégories Argent et Bronze pour le vendredi donne droit à un billet supplémentaire gratuit.

Le dimanche, les jeunes visiteurs seront particulièrement à l'honneur : les enfants et les jeunes jusqu'à 14 ans bénéficieront de billets à prix réduit dans toutes les catégories de prix. Les détenteurs d'un ticket Or bénéficient de la meilleure visibilité dans le Westfalenhalle et d'un accès illimité au paddock. Dans le SX-Club exclusif du hall 2, des repas et des boissons seront servis à partir de deux heures avant le début de la manifestation.

Ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place ont la possibilité de suivre les courses en livestream gratuit pendant les trois jours :

Livestream vendredi à partir de 19:45 :



Livestream samedi à partir de 18:45 :



Livestream dimanche à partir de 14:45 :