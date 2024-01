Supercross Dortmund: in diretta e in streaming

Dal 12 al 14 gennaio, la 39a edizione dell'ADAC Supercross internazionale si svolgerà nella Westfalenhalle di Dortmund con un forte campo di partenza. Tutte le gare possono essere seguite in livestream gratuito.

Il 39° ADAC Supercross si terrà alla Westfalenhalle di Dortmund dal 12 al 14 gennaio. Se avete ancora bisogno di biglietti, dovete affrettarvi, perché sono ancora disponibili solo quelli per venerdì e domenica. Le informazioni sulle categorie e i prezzi sono disponibili qui.

Un totale di 82 corridori provenienti da 15 nazioni si sono registrati per i 3 giorni di gara. Da venerdì a domenica, ogni giorno ci saranno quattro ore di gare emozionanti su una pista spettacolare. Tra una gara e l'altra ci sarà un'azione freestyle mozzafiato.

Il sabato è tradizionalmente la notte dei fan. La domenica è la giornata delle famiglie. Con biglietti economici per i giovani visitatori, lo spettacolo del Supercross è una festa per grandi e piccini. Nel tardo pomeriggio di domenica verrà incoronato il "Re di Dortmund", nel formato Triple Crown.

Per la prima volta quest'anno gareggerà anche un pilota brasiliano. Lucas Dunka ha già ottenuto grandi successi nella sua patria sudamericana. È stato campione SX1, ha vinto due volte il campionato brasiliano MX2 e tre volte il campionato Arena Cross. A Dortmund gareggia per il team Luke's Racing - Hertrampf Gruppe.

Con Matt Moss (Pfeil Kawasaki), Dylan Wills(Sarholz KTM) e Luke Zielinski (Meyer Racing), anche tre australiani gareggeranno a Dortmund.

I biglietti sono disponibili a partire da 55 euro online tramite il Westfalenhallen Dortmund, l'ADAC Ticketshop ed Eventim. La giornata di venerdì è particolarmente interessante per i soci ADAC, che possono usufruire di uno sconto del dieci per cento sui biglietti. I gruppi che acquistano sette biglietti nelle categorie argento e bronzo per venerdì riceveranno un biglietto aggiuntivo gratuito.

Domenica, l'attenzione è rivolta in particolare ai giovani visitatori: i bambini e i ragazzi fino a 14 anni ricevono biglietti a prezzo ridotto in tutte le categorie di prezzo. I possessori del biglietto Gold hanno la migliore vista nella Westfalenhalle e accesso illimitato al paddock. Cibo e bevande saranno serviti nell'esclusivo SX Club nel padiglione 2 a partire da due ore prima dell'inizio dell'evento.

Se non potete essere presenti dal vivo, potete seguire le gare di tutti e tre i giorni in livestream gratuito:

Livestream venerdì dalle 19:45:



Livestream sabato dalle 18:45:



Livestream domenica dalle 14:45: