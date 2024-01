Supercross Dortmund: Transmissão em direto

De 12 a 14 de janeiro, a 39ª edição do ADAC Supercross internacional terá lugar no Westfalenhalle de Dortmund com uma forte equipa de partida. Todas as corridas podem ser seguidas em direto, gratuitamente.

A 39.ª edição do ADAC Supercross terá lugar no Westfalenhalle de Dortmund, de 12 a 14 de janeiro. Se ainda precisa de bilhetes, deve apressar-se, porque só estão disponíveis bilhetes para sexta-feira e domingo. As informações sobre as categorias e os preços podem ser consultadas aqui.

Um total de 82 ciclistas de 15 países inscreveram-se para os 3 dias de corrida. De sexta-feira a domingo, haverá quatro horas de corridas emocionantes por dia na pista espetacular. Entre as corridas, haverá uma ação de freestyle de cortar a respiração.

O sábado é tradicionalmente a noite dos fãs. Domingo é o dia da família. Com bilhetes baratos para os jovens visitantes, o espetáculo do Supercross é uma festa para miúdos e graúdos. No final da tarde de domingo, o "Rei de Dortmund" será coroado - no formato da Tripla Coroa.

Pela primeira vez este ano, um piloto brasileiro também estará a competir. Lucas Dunka já teve grande sucesso em sua terra natal, a América do Sul. Foi campeão da SX1, venceu duas vezes o campeonato brasileiro de MX2 e três vezes o campeonato de Arena Cross. Em Dortmund, ele compete pela equipa Luke's Racing - Hertrampf Gruppe.

Com Matt Moss (Pfeil Kawasaki), Dylan Wills(Sarholz KTM) e Luke Zielinski (Meyer Racing), três australianos também vão competir em Dortmund.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de 55 euros online através da Westfalenhallen Dortmund, da ADAC Ticketshop e da Eventim. A sexta-feira é particularmente interessante para os membros da ADAC, pois há um desconto de dez por cento nos bilhetes. Os grupos que comprarem sete bilhetes nas categorias prata e bronze para sexta-feira receberão um bilhete adicional gratuito.

No domingo, a atenção centra-se especialmente nos jovens visitantes: as crianças e os jovens até aos 14 anos recebem bilhetes a preço reduzido em todas as categorias de preços. Os portadores de bilhetes de ouro têm a melhor vista do Westfalenhalle e acesso ilimitado ao paddock. Serão servidos alimentos e bebidas no exclusivo SX Club, no Pavilhão 2, a partir de duas horas antes do início do evento.

Se não puder estar presente em direto, pode acompanhar as corridas nos três dias através de um livestream gratuito:

Livestream na sexta-feira a partir das 19h45:



Livestream Sábado a partir das 18:45:



Transmissão em direto no domingo, a partir das 14h45: