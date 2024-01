SX2 Dortmund : Maxime Desprey domine le vendredi

SX2 Finale du vendredi du 39e ADAC Supercross dans la Westfalenhalle de Dortmund: Calvin Fonvielle(KTM) a tiré le holeshot de la finale du SX. L'Allemand Nico Koch (GASGAS) a pris le départ en P3 et a pris la tête dès le début de la course sous les acclamations d'un public enthousiaste et après un dépassement spectaculaire. Le pilote allemand de GASGAS a pu défendre sa position de leader jusqu'à la mi-course. Après que Maxime Desprey ait dépassé le matador local, Koch a quelque peu perdu le rythme et a finalement reculé à la quatrième place. Le pilote allemand s'est néanmoins réjoui, car le podium était sans aucun doute à sa portée ce jour-là. Mt Thomas Do (Kawasaki) avait réussi à devancer un Français de réputation américaine.

Maxime Desprey(Yamaha) a dominé toutes les sessions SX2 du vendredi et a également remporté la course de qualification. Il a terminé la finale avec une avance de 6,6 secondes sur Calvin Fonvielle(KTM) et Jannis Irsuti (Kawasaki). "Je suis très heureux", a déclaré le vainqueur. "L'année dernière, je me suis cassé le pied ici, alors cette victoire dans cette salle signifie beaucoup pour moi", a expliqué Desprey.

Paul Bloy(KTM) a dû passer par la course d'espoir après avoir obtenu la 8e place lors de la course de qualification, qu'il a remportée et qui lui a permis d'accéder à la finale. En finale, le Souabe a malheureusement chuté et a terminé la finale à la 11e place.

Résultats SX2 Dortmund(vendredi) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Calvin Fonvielle (F), KTM

3. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

4. Nico Koch (D), GASGAS

5. Thomas Do (F), Kawasaki

6. Julien Lebeau (F), Kawasaki

7. Adrien Malaval (F), Suzuki

8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

9. Zachary Williams (USA), Husqvarna

10. Hugo Manzato (F), Husqvarna

11. Paul Bloy (D), KTM

12. Logan Leitzel (USA), Honda