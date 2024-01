SX2 Dortmund: Maxime Desprey domina il venerdì

FinaleSX2 del venerdì del 39° ADAC Supercross alla Westfalenhalle di Dortmund: Calvin Fonvielle(KTM) ha ottenuto l'holeshot nella finale SX. Il tedesco Nico Koch (GASGAS) è partito in P3 e ha preso il comando nelle prime fasi tra gli applausi del pubblico entusiasta e una spettacolare manovra di sorpasso. Il pilota tedesco di GASGAS è riuscito a difendere la prima posizione fino a metà gara. Dopo che Maxime Desprey ha passato l'eroe locale, Koch ha perso un po' il ritmo e alla fine è sceso al quarto posto. Ciononostante, il pilota tedesco si è rallegrato perché il podio era indubbiamente alla sua portata in questa giornata. Con Thomas Do (Kawasaki), è riuscito a lasciarsi alle spalle un francese con una reputazione statunitense.

Maxime Desprey(Yamaha) ha dominato tutte le sessioni SX2 del venerdì e ha vinto anche la gara di qualificazione. Ha concluso la finale con un vantaggio di 6,6 secondi su Calvin Fonvielle(KTM) e Jannis Irsuti (Kawasaki). "Sono molto felice", ha dichiarato il vincitore. "Mi sono rotto un piede qui l'anno scorso, quindi questa vittoria in questo padiglione significa molto per me", ha spiegato Desprey.

Dopo la P8 nella gara di qualificazione, Paul Bloy(KTM) è stato costretto a partecipare alla gara della speranza, che ha vinto accedendo così alla finale. Sfortunatamente, lo svevo ha poi ceduto in finale a causa di una caduta e ha concluso la finale all'11° posto.

Risultati della SX2 di Dortmund(venerdì):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha

2° Calvin Fonvielle (F), KTM

3° Jannis Irsuti (F), Kawasaki

4° Nico Koch (D), GASGAS

5° Thomas Do (F), Kawasaki

6° Julien Lebeau (F), Kawasaki

7° Adrien Malaval (F), Suzuki

8° Mickael Lamarque (F), Husqvarna

9° Zachary Williams (USA), Husqvarna

10° Hugo Manzato (F), Husqvarna

11° Paul Bloy (D), KTM

12° Logan Leitzel (USA), Honda