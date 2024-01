SX2 Dortmund: Maxime Desprey domina na sexta-feira

Com uma atuação convincente, o piloto francês da Sturm racing Yamaha, Maxime Desprey, venceu a final de sexta-feira do 39º ADAC Supercross em Dortmund. Nico Koch (GASGAS) falhou por pouco o pódio.

SX2 Sexta-feira final do 39º ADAC Supercross no Westfalenhalle em Dortmund: Calvin Fonvielle(KTM) fez o holeshot na final de SX. O alemão Nico Koch (GASGAS) arrancou em P3 e assumiu a liderança logo nos primeiros momentos, sob os aplausos do público entusiasta e com uma espetacular manobra de ultrapassagem. O piloto alemão da GASGAS foi capaz de defender a primeira posição até meio da corrida. Depois de Maxime Desprey ter ultrapassado o herói local, Koch perdeu um pouco o ritmo e acabou por cair para o quarto lugar. No entanto, o piloto alemão estava muito satisfeito, uma vez que o pódio estava, sem dúvida, ao seu alcance neste dia. Com Thomas Do (Kawasaki), ele conseguiu deixar para trás um francês com reputação nos EUA.

Maxime Desprey(Yamaha) dominou todas as sessões de SX2 na sexta-feira e também venceu a corrida de qualificação. Terminou a final com uma vantagem de 6,6 segundos sobre Calvin Fonvielle(KTM) e Jannis Irsuti (Kawasaki). "Estou muito feliz", disse o vencedor. "Parti o meu pé aqui no ano passado, por isso esta vitória nesta sala significa muito para mim", explicou Desprey.

Depois do P8 na corrida de qualificação, Paul Bloy(KTM) teve de ir para a corrida de esperança, que venceu e assim passou à final. Infelizmente, o suábio ficou para trás na final depois de uma queda e terminou a final em 11º lugar.

Resultados da SX2 Dortmund(sexta-feira):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Calvin Fonvielle (F), KTM

3º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

4º Nico Koch (D), GASGAS

5º Thomas Do (F), Kawasaki

6º Julien Lebeau (F), Kawasaki

7º Adrien Malaval (F), Suzuki

8º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

9º Zachary Williams (EUA), Husqvarna

10º Hugo Manzato (F), Husqvarna

11º Paul Bloy (D), KTM

12º Logan Leitzel (EUA), Honda