Jordi Tixier (Honda) gana la final del viernes de SX1

La final del viernes de SX1 del ADAC Supercross de Dortmund también estuvo firmemente en manos francesas: Thomas Ramette(Suzuki) tomó la salida en el Westfalenhalle por delante de Adrien Escoffier(Husqvarna) y Jordi Tixier (Honda). El actual "Rey de Dortmund", Jordi Tixier, adelantó al líder Escoffier en la primera vuelta. En la vuelta 7, Tixier adelantó a Ramette por el interior de una curva de izquierdas y pasó a controlar la carrera desde la primera posición.

Tixier se distanció y ganó la final del viernes con una ventaja de 4,2 segundos, mientras que por detrás Gregory Aranda(Yamaha) y Cedric Soubeyras (Kawasaki) libraban una encarnizada batalla por los puestos del podio. Soubeyras supo aprovechar un error de Aranda y se hizo con la P2.

"Para ser sincero, esta victoria ha sido un poco inesperada para mí", declaró el ganador Tixier tras la carrera. "He perdido confianza en las últimas semanas, y por eso me alegro tanto de este éxito. Es un éxito para todo el equipo y me gustaría dar las gracias especialmente a Alex [Karg ] por haber creído siempre en mí a pesar de los problemas."

Gregory Aranda se mostró algo contrito en el podio. Había ganado la carrera clasificatoria A a Tixier y partía en la final desde la pole position, pero el francés se equivocó en la salida y tuvo que luchar por avanzar en la carrera. "Después de esa salida, fue difícil ponerse delante. Pero esto es un evento de tres días y por eso he vuelto a casa en tercera posición con la vista puesta en el campeonato", explicó Aranda en el podio.

El piloto alemán de SX1 Paul Haberland(Husqvarna) se quedó sin plaza directa en la final al quedar séptimo en la carrera clasificatoria y tuvo que pasar por la carrera de la esperanza. Desafortunadamente, el viernes se acabó para "Habi" tras su octavo puesto en la carrera de la esperanza.

Resultados SX1 Dortmund (viernes):

1º Jordi Tixier (F), Honda

2º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3º Gregory Aranda (F), Yamaha

4º Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5º Boris Maillard (F), Suzuki

6º Harri Kullas(EST), KTM

7º Charles LeFrancois (F), Honda

8º Lucas Imbert (F), Yamaha

9º Thomas Ramette (F), Suzuki

10º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna