Jordi Tixier (Honda) remporte la finale du vendredi SX1

La finale du vendredi SX1 de l'ADAC Supercross de Dortmund était également entre les mains des Français : Thomas Ramette(Suzuki) a remporté le holeshot devant Adrien Escoffier(Husqvarna) et Jordi Tixier (Honda) dans la Westfalenhalle. Dès le premier tour, le 'roi de Dortmund' en titre, Jordi Tixier, s'est emparé du leader Escoffier. Au septième tour, Tixier a dépassé Ramette par l'intérieur dans un virage à gauche et a ensuite contrôlé la course depuis la tête.

Tixier s'est détaché et a remporté la finale du vendredi avec 4,2 secondes d'avance, tandis que derrière lui , Gregory Aranda(Yamaha) et Cédric Soubeyras (Kawasaki) se sont livrés à une chaude lutte pour les places du podium. Soubeyras a su profiter d'une erreur d'Aranda pour s'imposer en P2.

"Pour moi, cette victoire était franchement inattendue", a déclaré le vainqueur Tixier après la course. "Ces dernières semaines, j'ai perdu confiance en moi et je suis donc d'autant plus heureux de ce succès. C'est un succès de toute l'équipe et je tiens à remercier particulièrement Alex [Karg] pour avoir toujours cru en moi malgré les problèmes".

Gregory Aranda s'est montré un peu contrit sur le podium. Il avait remporté la Quali Race A contre Tixier et s'était élancé en pole position pour la finale, mais le Français a raté son départ et a dû se battre pour remonter dans la course. "Après un tel départ, il était difficile de se hisser devant. Mais cet événement se déroule sur 3 jours et c'est pourquoi, dans l'optique du championnat, je suis rentré à la maison avec la troisième place", a expliqué Aranda sur le podium.

Le pilote allemand de SX1 Paul Haberland(Husqvarna) a manqué l'accès direct à la finale avec une 7e place lors de la course de qualification et a dû passer par la course d'espoir. Après une 8e place dans la course d'espoir, la journée de vendredi s'est malheureusement terminée pour 'Habi'.

Résultats SX1 Dortmund (vendredi) :

1. Jordi Tixier (F), Honda

2. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3. Gregory Aranda (F), Yamaha

4. Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5. Boris Maillard (F), Suzuki

6. Harri Kullas(EST), KTM

7. Charles LeFrancois (F), Honda

8. Lucas Imbert (F), Yamaha

9. Thomas Ramette (F), Suzuki

10. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna