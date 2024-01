Jordi Tixier (Honda) vince la finale SX1 del venerdì

Anche la finale SX1 del venerdì dell'ADAC Supercross di Dortmund è stata saldamente in mani francesi: Thomas Ramette(Suzuki) ha conquistato l'holeshot nella Westfalenhalle davanti ad Adrien Escoffier(Husqvarna) e Jordi Tixier (Honda). Il "Re di Dortmund" in carica, Jordi Tixier, ha superato il leader Escoffier al primo giro. Al settimo giro, Tixier ha passato Ramette all'interno di una curva a sinistra e ha poi controllato la gara dalla testa.

Tixier si è staccato e ha vinto la finale del venerdì con un vantaggio di 4,2 secondi, mentre alle sue spalle Gregory Aranda(Yamaha) e Cedric Soubeyras (Kawasaki) hanno combattuto una feroce battaglia per il podio. Soubeyras è riuscito a capitalizzare un errore di Aranda e a conquistare la P2.

"Ad essere sincero, questa vittoria è stata un po' inaspettata per me", ha dichiarato il vincitore Tixier dopo la gara. "Nelle ultime settimane avevo perso fiducia, per questo sono ancora più felice di questo successo. È un successo per tutta la squadra e vorrei ringraziare in particolare Alex [Karg] per aver sempre creduto in me nonostante i problemi".

Gregory Aranda era piuttosto contrito sul podio. Aveva vinto le qualifiche di Gara A contro Tixier e aveva iniziato la finale dalla pole position, ma il francese ha sbagliato la partenza e ha dovuto lottare per farsi strada in gara. "Dopo quella partenza, è stato difficile passare in testa. Ma questo è un evento di tre giorni ed è per questo che sono tornato a casa in terza posizione con un occhio al campionato", ha spiegato Aranda sul podio.

Il pilota tedesco della SX1 Paul Haberland(Husqvarna) ha perso un posto diretto in finale con la P7 nella gara di qualificazione e ha dovuto passare alla gara della speranza. Purtroppo, il venerdì è finito per 'Habi ' dopo l'8° posto nella gara della speranza.

Risultati SX1 Dortmund (venerdì):

1° Jordi Tixier (F), Honda

2° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3° Gregory Aranda (F), Yamaha

4° Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5° Boris Maillard (F), Suzuki

6° Harri Kullas(EST), KTM

7° Charles LeFrancois (F), Honda

8° Lucas Imbert (F), Yamaha

9° Thomas Ramette (F), Suzuki

10° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna