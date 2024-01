Jordi Tixier (Honda) vence a final de sexta-feira de SX1

A final de sexta-feira de SX1 do ADAC Supercross em Dortmund também esteve firmemente nas mãos dos franceses: Thomas Ramette(Suzuki) fez o holeshot no Westfalenhalle à frente de Adrien Escoffier(Husqvarna) e Jordi Tixier (Honda). O atual "Rei de Dortmund", Jordi Tixier, ultrapassou o líder Escoffier na primeira volta. Na volta 7, Tixier passou Ramette no interior de uma curva à esquerda e depois controlou a corrida a partir da frente.

Tixier afastou-se e venceu a final de sexta-feira com uma vantagem de 4,2 segundos, enquanto atrás dele Gregory Aranda(Yamaha) e Cedric Soubeyras (Kawasaki) travaram uma luta feroz pelos lugares do pódio. Soubeyras conseguiu capitalizar um erro de Aranda e ficar com a P2.

"Para ser honesto, esta vitória foi um pouco inesperada para mim", disse o vencedor Tixier após a corrida. "Perdi a confiança nas últimas semanas, e é por isso que estou ainda mais feliz com este sucesso. É um sucesso para toda a equipa e gostaria de agradecer especialmente ao Alex [Karg] por ter sempre acreditado em mim, apesar dos problemas."

Gregory Aranda estava um pouco contrito no pódio. Ele tinha vencido a Corrida de Qualificação A contra Tixier e começou a final na pole position, mas o francês falhou a partida e teve de lutar para avançar na corrida. "Depois daquele arranque, foi difícil chegar à frente. Mas este é um evento de três dias e é por isso que voltei para casa em terceiro lugar com os olhos postos no campeonato", explicou Aranda no pódio.

O piloto alemão de SX1 Paul Haberland(Husqvarna) não conseguiu um lugar direto na final com o P7 na corrida de qualificação e teve de passar pela corrida de esperança. Infelizmente, a sexta-feira terminou para 'Habi' depois do 8º lugar na corrida de esperança.

Resultados SX1 Dortmund (Sexta-feira):

1º Jordi Tixier (F), Honda

2º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3º Gregory Aranda (F), Yamaha

4º Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5º Boris Maillard (F), Suzuki

6º Harri Kullas(EST), KTM

7º Charles LeFrancois (F), Honda

8º Lucas Imbert (F), Yamaha

9º Thomas Ramette (F), Suzuki

10º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna