Maxime Desprey est champion, Koch en P3

Finale du samedi de la catégorie SX2 dans la Dortmunder Westfalenhalle: le pilote allemand de GASGAS Nico Koch, qui avait déjà enthousiasmé les fans vendredi en se classant quatrième, a tiré le holeshot devant le deuxième concurrent allemand Paul Bloy(KTM) et le vainqueur du vendredi Maxime Desprey(Yamaha). Desprey n'a pas hésité à prendre la tête dès le début de la course et Fonvielle n'a pas perdu de temps non plus, passant devant l'Allemand. Dans les tours suivants, Nico Koch a été mis sous pression par Jannis Irsuti, mais l'Allemand a trouvé son rythme, n'a commis aucune erreur et a pu creuser un nouvel écart avec la P4.

Desprey a remporté la finale avec 7,8 secondes d'avance sur Fonvielle et, sous les acclamations des dix mille fans présents dans le Westfalenhalle plein à craquer, Nico Koch est monté sur la troisième marche du podium samedi.

Avec un score idéal de 100 points, Maxime Desprey a également remporté le classement général de l'ADAC SX2 Cup à Dortmunddevant Calvin Fonvielle. Nico Koch a quant à lui terminé troisième au classement général de laSX2 Cup.

Résultat SX2 Dortmund(samedi) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Calvin Fonvielle (F), KTM

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6. Pierre Lozzi (F), Yamaha

7. Hugo Manzato (F), Husqvarna

8. Adrien Malaval (F), Suzuki

9. Thomas Do (F), Kawasaki

10. Julien Lebeau (F), Kawasaki

11. Paul Bloy (D), KTM

12. Logan Leitzel (USA), Honda

Classement final de l'ADAC SX2 Cup



1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 points

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 86

3. Nico Koch (D), GASGAS, 65

4. Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59