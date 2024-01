Maxime Desprey è campione, Koch in P3

Sabato la finale della classe SX2 alla Westfalenhalle di Dortmund: il pilota tedesco GASGAS Nico Koch, che aveva già entusiasmato i fan venerdì con il quarto posto, ha conquistato l'holeshot davanti al secondo pilota tedesco partente Paul Bloy(KTM) e al vincitore di venerdì Maxime Desprey(Yamaha). Desprey non ha perso tempo e ha preso il comando nelle prime fasi della gara e anche Fonvielle non ha perso tempo, superando il tedesco. Nei giri successivi, Nico Koch è stato messo sotto pressione da Jannis Irsuti, ma il tedesco ha trovato il suo ritmo, non ha commesso errori ed è stato in grado di aprire nuovamente un varco verso la P4.

Desprey ha vinto la finale con un vantaggio di 7,8 secondi su Fonvielle e, tra gli applausi dei diecimila fan presenti nella Westfalenhalle tutto esaurito, Nico Koch è salito sul terzo gradino del podio.

Con il punteggio ideale di 100 punti, Maxime Desprey è diventato anche il vincitore assoluto dell'ADAC SX2 Cup di Dortmunddavanti a Calvin Fonvielle. Nico Koch si è classificato terzo nella classificagenerale della SX2 Cup.

Risultati SX2 Dortmund(sabato):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha

2° Calvin Fonvielle (F), KTM

3° Nico Koch (D), GASGAS

4° Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5° Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6° Pierre Lozzi (F), Yamaha

7° Hugo Manzato (F), Husqvarna

8° Adrien Malaval (F), Suzuki

9° Thomas Do (F), Kawasaki

10° Julien Lebeau (F), Kawasaki

11° Paul Bloy (D), KTM

12° Logan Leitzel (USA), Honda

Classifica finale Coppa ADAC SX2



1° Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 punti

2° Calvin Fonvielle (F), KTM, 86 punti

3° Nico Koch (D), GASGAS, 65

4° Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59