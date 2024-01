Maxime Desprey é campeão, Koch em P3

O piloto da Sturm Racing Yamaha, Maxime Desprey, venceu a final de sábado e a classificação geral da Taça ADAC SX2. O piloto alemão da Becker Racing GASGAS, Nico Koch, terminou no pódio sob os aplausos do público.

A final de sábado da classe SX2 no Westfalenhalle de Dortmund: o piloto alemão da GASGAS Nico Koch, que já tinha entusiasmado os fãs na sexta-feira com o quarto lugar, fez o holeshot à frente do segundo piloto alemão Paul Bloy(KTM) e do vencedor de sexta-feira Maxime Desprey(Yamaha). Desprey não perdeu tempo e assumiu a liderança nos primeiros momentos da corrida e Fonvielle também não perdeu tempo, ultrapassando o alemão. Nas voltas seguintes, Nico Koch foi pressionado por Jannis Irsuti, mas o alemão encontrou o seu ritmo, não cometeu erros e conseguiu abrir novamente uma distância para o P4.

Desprey venceu a final com uma vantagem de 7,8 segundos sobre Fonvielle e, sob os aplausos dos dez mil adeptos presentes no Westfalenhalle, com lotação esgotada, Nico Koch subiu ao pódio no sábado, em 3º lugar.

Com a pontuação ideal de 100 pontos, Maxime Desprey também se tornou o vencedor geral da Taça ADAC SX2 em Dortmund, à frente de Calvin Fonvielle. Nico Koch terminou em terceiro na classificaçãogeral da Taça SX2.

Resultados da SX2 Dortmund(Sábado):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Calvin Fonvielle (F), KTM

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6º Pierre Lozzi (F), Yamaha

7º Hugo Manzato (F), Husqvarna

8º Adrien Malaval (F), Suzuki

9º Thomas Do (F), Kawasaki

10º Julien Lebeau (F), Kawasaki

11º Paul Bloy (D), KTM

12º Logan Leitzel (EUA), Honda

Classificação final Taça ADAC SX2



1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 pontos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 86

3º Nico Koch (D), GASGAS, 65

4º Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59