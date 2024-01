Gregory Aranda (Yamaha) est le champion ADAC-SX

Dans une finale dramatique, Greg Aranda (Yamaha) s'est imposé face à Cédric Soubeyras (Kawasaki) et Jordi Tixier (Honda), remportant la finale du samedi et le classement général de l'ADAC-SX-Cup 2024.

Le pilote français du Sturm Racing Yamaha Greg Aranda a remporté le holeshot de la finale du SX1 à Dortmund devant Charles LeFrancois. LeFrancois a pris la tête de la course en début de course avant qu'Aranda n'accélère mieux après une phase jaune et passe LeFrancois en tête. Le 'roi de Dortmund' en titre et vainqueur vendredi, Jordi Tixier (Honda), n'a pas bien débuté la finale et a commencé la course en quatrième position.

Aranda semblait pouvoir contrôler la course depuis la tête, tandis que derrière, Cédric Soubeyras (Kawasaki), qui n'avait pas non plus pris un bon départ, se battait position après position pour avancer. Au 17e tour sur 20, les événements se sont précipités : Le leader de 34 ans a glissé dans le virage à droite avant la pitlane et a chuté, de sorte que Cédric Soubeyras, qui était entre-temps passé devant, a hérité de la tête. Soubeyras a alors devancé de peu Tixier, qui a voulu profiter de l'occasion pour se faufiler à l'intérieur de 'Soub' et lui faire une passe en bloc. Tixier s'est montré un peu trop impatient, a perdu l'équilibre dans le virage à gauche après la section rythmique, a touché Soubeyras et a chuté, ce qui a permis à Aranda de revenir en P2. Aranda, très motivé, a ensuite rapidement comblé l'écart avec le leader Soubeyras, poussant ce dernier à la faute, ce dont il a immédiatement profité pour reprendre la tête. Greg Aranda a remporté la finale du samedi avec une avance de 2,1 secondes sur Soubeyras et Tixier.

Aranda s'est ainsi assuré pour la cinquième fois le classement général de l'ADAC SX Cup devant Cédric Soubeyras et Adrien Escoffier. Maintenant que le championnat est décidé, le titre de roi se jouera encore dimanche entre Aranda,Tixier et Soubeyras. Après la finale de samedi, Aranda et Tixier ont chacun 45 points, Soubeyras est juste derrière avec 44 points.

Le matador local Paul Haberland(Husqvarna) n'a certes pas pu se qualifier directement pour la finale, mais il a pris le départ de la finale depuis la deuxième ligne grâce à une wildcard et a pu terminer la journée de samedi à une bonne 8e place.

Résultat SX1Dortmund (samedi) :

1. Gregory Aranda (F), Yamaha

2. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3. Jordi Tixier (F), Honda

4. Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5. Harri Kullas(EST), KTM

6. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna

7. Lucas Imbert (F), Yamaha

8. Paul Haberland (D), Husqvarna

9. Charles LeFrancois (F), Honda

10. Dylan Wills (AUS), KTM

Classement final de l'ADAC SX Cup

1. Gregory Aranda (F), Yamaha, 95 points

2. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 88

3. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 70