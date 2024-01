Gregory Aranda (Yamaha) è campione ADAC SX

In un finale drammatico, Greg Aranda (Yamaha) ha prevalso su Cedric Soubeyras (Kawasaki) e Jordi Tixier (Honda) per vincere la finale di sabato e la classifica generale della ADAC SX Cup 2024.

Il pilota francese dello Sturm Racing Yamaha Greg Aranda ha conquistato l 'holeshot per la finale SX1 di sabato a Dortmund davanti a Charles LeFrancois. LeFrancois ha preso il comando della gara prima che Aranda accelerasse meglio dopo una fase di giallo e passasse LeFrancois per prendere il comando. Il "Re di Dortmund" in carica e vincitore del venerdì , Jordi Tixier (Honda), non ha iniziato bene la finale e ha iniziato la gara in quarta posizione.

Aranda sembrava in grado di controllare la gara dalla parte anteriore, mentre Cedric Soubeyras (Kawasaki), anch'egli non partito bene, si faceva strada posizione per posizione da dietro. Gli eventi si sono susseguiti rapidamente al 17° giro su 20. Il 34enne leader è scivolato nel corso della gara: Il 34enne leader è scivolato nella curva a destra prima della corsia dei box ed è caduto, cosicché Cedric Soubeyras, che nel frattempo era avanzato, ha ereditato la testa della corsa. Soubeyras era ora davanti a Tixier, che a sua volta voleva approfittare del momento per passare "Soub " all'interno con un sorpasso in blocco. Tixier è stato un po' troppo impaziente, ha perso l'equilibrio nella curva a sinistra dopo la sezione ritmica, ha toccato Soubeyras ed è caduto, consentendo ad Aranda di risalire in P2, dopodiché il motivatissimo Aranda ha rapidamente colmato il divario dal leader Soubeyras e lo ha spinto a commettere un errore, che ha immediatamente sfruttato a suo vantaggio, riprendendo il comando. Greg Aranda ha vinto la finale di sabato con un vantaggio di 2,1 secondi su Soubeyras e Tixier.

Aranda si è così assicurato per la quinta volta il titolo assoluto della ADAC SX Cup davanti a Cedric Soubeyras e Adrien Escoffier. Ora che i campionati sono stati decisi, Aranda, Tixier e Soubeyras si contenderanno il titolo di re domenica. Aranda e Tixier hanno 45 punti ciascuno dopo la finale di sabato, mentre Soubeyras è a ridosso con 44 punti.

L'eroe locale Paul Haberland(Husqvarna) non è riuscito a qualificarsi direttamente per la finale, ma è partito dalla seconda fila della griglia con una wild card e ha concluso il sabato con un buon 8° posto.

Risultati SX1Dortmund (sabato):

1° Gregory Aranda (F), Yamaha

2° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3° Jordi Tixier (F), Honda

4° Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5° Harri Kullas(EST), KTM

6° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna

7° Lucas Imbert (F), Yamaha

8° Paul Haberland (D), Husqvarna

9° Charles LeFrancois (F), Honda

10° Dylan Wills (AUS), KTM

Classifica finale Coppa ADAC SX

1° Gregory Aranda (F), Yamaha, 95 punti

2° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 88

3° Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 70