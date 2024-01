Gregory Aranda (Yamaha) é Campeão ADAC SX

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

O piloto francês da Sturm Racing Yamaha, Greg Aranda, fez o holeshot para a final de SX1 de sábado em Dortmund, à frente de Charles LeFrancois. LeFrancois assumiu a liderança inicial da corrida antes de Aranda acelerar melhor após um período de amarelas e passar LeFrancois para assumir a liderança. O atual "Rei de Dortmund" e vencedor de sexta-feira, Jordi Tixier (Honda), não começou bem a final e começou a corrida em 4º lugar.

Aranda parecia ser capaz de controlar a corrida a partir da frente, enquanto Cedric Soubeyras (Kawasaki), que também não tinha começado bem, lutava para avançar posição a posição a partir de trás. Os acontecimentos sucederam-se rapidamente na volta 17 da 20: O líder de 34 anos deslizou na curva à direita antes da via das boxes e caiu, o que significa que Cedric Soubeyras, que entretanto tinha avançado, herdou a liderança. Soubeyras estava agora mesmo à frente de Tixier, que por sua vez queria aproveitar o momento para passar "Soub" por dentro com um block pass. Tixier foi um pouco impaciente demais, perdeu o equilíbrio na curva à esquerda após a secção de ritmo, tocou em Soubeyras e caiu, permitindo a Aranda voltar para a P2, após o que o muito motivado Aranda rapidamente reduziu a diferença para o líder Soubeyras e levou o líder a um erro, que ele imediatamente usou a seu favor e retomou a liderança. Greg Aranda venceu a final de sábado com uma vantagem de 2,1 segundos sobre Soubeyras e Tixier.

Aranda garantiu assim o título geral da Taça ADAC SX pela quinta vez, à frente de Cedric Soubeyras e Adrien Escoffier. Agora que os campeonatos foram decididos, Aranda, Tixier e Soubeyras vão lutar pelo título de rei no domingo. Aranda e Tixier têm 45 pontos cada um após a final de sábado, com Soubeyras logo atrás, com 44 pontos.

O herói local Paul Haberland(Husqvarna) não se conseguiu qualificar diretamente para a final, mas começou a final a partir da segunda linha da grelha com um wild card e terminou o sábado num bom 8º lugar.

Resultados SX1Dortmund (Sábado):

1º Gregory Aranda (F), Yamaha

2º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3º Jordi Tixier (F), Honda

4º Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5º Harri Kullas(EST), KTM

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna

7º Lucas Imbert (F), Yamaha

8º Paul Haberland (D), Husqvarna

9º Charles LeFrancois (F), Honda

10º Dylan Wills (AUS), KTM

Classificação final da Taça ADAC SX

1º Gregory Aranda (F), Yamaha, 95 pontos

2º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 88

3º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 70