ADAC Supercross Cup: Greg Aranda aún no ha tenido suficiente

"Esto es muy bueno para mí y para el equipo Sturm Racing, con el que he ganado todos los títulos en Alemania. Obviamente estoy feliz y orgulloso de haberlo ganado de nuevo con este equipo", dijo Gregory Aranda a SPEEDWEEK.com al final de una noche llena de acontecimientos y éxitos.

En la final de SX1, que también era la última carrera de la Copa ADAC SX 2023/2024 con paradas en Stuttgart (el pasado noviembre) y Dortmund, el francés de 34 años se puso rápidamente en cabeza y ya parecía un seguro ganador de la carrera y de la Copa. Sin embargo, a continuación cometió un error inofensivo y poco característico, que dio ventaja a su rival por el título, Cedric Soubeyras. Al final, Aranda se impuso y se adjudicó su quinto título de campeón de Supercross en Alemania.

"Ha sido una carrera de locos. Iba delante, tenía una pequeña ventaja y sólo me quedaban vueltas por dar. Luego me caí al final de la rampa. Para ser sincero, no sé muy bien por qué", explicó y añadió: "Desde luego, no estaba nervioso. Mi única explicación es que la pista cambió bastante a lo largo de la tarde. Cada vez había más surcos. Debí de golpear uno un poco desfavorablemente".

Bien está lo que bien acaba, se podría decir de su último triunfo, que es también como lo ve el piloto de Yamaha: "Después de la caída tenía mucho trabajo por hacer para ser campeón después de todo. Ahora estoy contento, sobre todo por mi rendimiento. No fue así en absoluto el viernes, al menos en la final".

Sin embargo, el hambre de victoria de Aranda aún no está saciada. Tradicionalmente, Dortmund se disputa en tres días, de los cuales sólo se tienen en cuenta los dos primeros para la clasificación de la Copa. El título de "Rey de Dortmund" se concede al final del tercer día de carrera - con su victoria del sábado, Aranda se hizo también con la "Placa Roja" ideal del líder de la general de Dortmund, que es amarilla en la metrópoli del Ruhr.

"Ahora veremos cómo van las cosas en la última jornada. Por supuesto, haré todo lo posible para convertirme también en rey de Dortmund. Entonces sería una temporada perfecta para mí en Alemania este invierno. Somos tres pilotos(además de Aranda, sus compatriotas Jordi Tixier y Cedric Soubeyras - el autor) que podemos ganar el título de rey. Eso será sin duda interesante".

Otra característica única de la última jornada de SX en Alemania, el año pasado en Dortmund, fue el hecho de que la máxima categoría se corrió por primera vez en la modalidad de triple corona, es decir, tres mangas con una clasificación diaria acumulativa. Aranda comentó: "La triple corona es algo divertido, pero también más arriesgado. Tenemos tres salidas que hay que trabajar y hay más vueltas en total, lo que puede hacer las cosas un poco más peligrosas. No tengo un plan concreto para el domingo. Será importante no cometer errores. Como siempre, intentaré pilotar bien y ganar. La pista es difícil. Es importante pilotar con inteligencia".

Resultado SX1 Dortmund (sábado):

1º Gregory Aranda (F), Yamaha

2º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3º Jordi Tixier (F), Honda

4º Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5º Harri Kullas (EST), KTM

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna

7º Lucas Imbert (F), Yamaha

8º Paul Haberland (D), Husqvarna

9º Charles LeFrancois (F), Honda

10º Dylan Wills (AUS), KTM

Clasificación final Copa ADAC SX:

1º Gregory Aranda (F), Yamaha, 95 puntos

2º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 88 puntos

3º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 70