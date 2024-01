ADAC Supercross Cup : Greg Aranda n'en a pas encore assez

"C'est très bien pour moi et pour l'équipe Sturm Racing, avec laquelle j'ai remporté tous les titres en Allemagne. Je suis évidemment heureux et fier de l'avoir à nouveau remporté avec cette équipe", a déclaré Gregory Aranda à SPEEDWEEK.com à la fin d'une soirée riche en événements et en succès.

Lors de la finale du SX1, qui était également la dernière course de l'ADAC SX Cup 2023/2024 avec les étapes de Stuttgart (en novembre dernier) et Dortmund, le Français de 34 ans a rapidement pris la tête et semblait déjà assuré de remporter la course et la coupe. Mais il a ensuite commis une erreur anodine et atypique qui a donné l'avantage à son adversaire en titre, Cédric Soubeyras. Finalement, Aranda s'est imposé et a remporté son cinquième titre de champion de supercross en Allemagne.

"C'était une course folle. J'étais devant, j'avais un peu d'avance et je n'avais que mes tours à faire. Puis je suis tombé à la fin de la planche à laver. Honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi", a-t-il expliqué avant d'ajouter : "En tout cas, je n'étais pas nerveux. Ma seule explication est que la piste a pas mal changé au cours de la soirée. Il y avait de plus en plus de rainures. C'est là que j'ai dû en toucher une un peu malencontreusement".

Tout est bien qui finit bien, pourrait-on dire à propos de son nouveau triomphe, ce qui est également l'avis du pilote Yamaha : "Après ma chute, j'ai eu beaucoup de travail pour être quand même champion. Maintenant, je suis heureux, surtout de ma performance. Ce n'était pas du tout le cas vendredi, du moins en finale".

Mais la soif de victoire d'Aranda n'est pas encore assouvie pour autant. À Dortmund, la course se déroule traditionnellement sur trois jours, dont seuls les deux premiers sont pris en compte pour le classement de la Coupe. Le titre de "roi de Dortmund" est attribué à la fin de la troisième journée de course - avec sa victoire de samedi, Aranda a également pris la "Red Plate" idéale du leader du classement général de Dortmund, qui est jaune dans la métropole de la Ruhr.

"Nous allons maintenant voir comment cela se passe le dernier jour. Je vais bien sûr tout faire pour devenir également le roi de Dortmund. Ce serait alors une saison parfaite pour moi cet hiver en Allemagne. Nous sommes trois coureurs(outre Aranda, ses compatriotes Jordi Tixier et Cédric Soubeyras - l'auteur) à pouvoir remporter le titre de roi. Ce sera certainement intéressant".

Autre particularité de Dortmund, la journée finale du SX en Allemagne a été disputée l'année dernière pour la première fois dans la catégorie Top selon le mode Triple-Crown, c'est-à-dire trois heats avec un classement journalier cumulé. C'est ce qu'a fait Aranda : "Le triple crown est amusant, mais aussi plus risqué. Nous avons trois départs qui doivent fonctionner et il y a plus de tours au total, ce qui peut rendre les choses encore un peu plus dangereuses. Je n'ai pas de plan concret pour dimanche. Il sera important de ne pas faire d'erreurs. Comme toujours, je vais essayer de bien rouler et de gagner. Le circuit est difficile. Il est important de conduire intelligemment".

Résultat SX1 Dortmund (samedi) :

1. Gregory Aranda (F), Yamaha

2. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki

3. Jordi Tixier (F), Honda

4. Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5. Harri Kullas (EST), KTM

6. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna

7. Lucas Imbert (F), Yamaha

8. Paul Haberland (D), Husqvarna

9. Charles LeFrancois (F), Honda

10. Dylan Wills (AUS), KTM

Classement final de l'ADAC SX Cup :

1. Gregory Aranda (F), Yamaha, 95 points

2. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 88

3. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 70