ADAC Supercross Cup: Greg Aranda non ne ha ancora abbastanza

Sabato sera Gregory Aranda è stato incoronato campione della ADAC SX Cup per la quinta volta. Poiché lo spettacolo indoor di Dortmund comprende tre giorni di gare, il francese ha in serbo ancora di più.

"Questo è molto positivo per me e per lo Sturm Racing Team, con cui ho vinto tutti i titoli in Germania. Sono ovviamente felice e orgoglioso di aver vinto di nuovo con questa squadra", ha dichiarato Gregory Aranda a SPEEDWEEK.com al termine di una serata ricca di eventi e di successi.

Nella finale SX1, che era anche la gara conclusiva della ADAC SX Cup 2023/2024 con tappe a Stoccarda (lo scorso novembre) e Dortmund, il 34enne francese ha preso rapidamente il comando e sembrava già un sicuro vincitore della gara e della Coppa. Tuttavia, ha commesso un errore innocuo e non caratteristico, che ha dato un vantaggio al suo rivale per il titolo Cedric Soubeyras. Alla fine, Aranda ha prevalso e ha conquistato il suo quinto titolo di campione Supercross in Germania.

"È stata una gara pazzesca. Ero in testa, avevo un piccolo vantaggio e solo i miei giri da recuperare. Poi sono caduto alla fine della pista. Ad essere sincero, non so bene perché", ha spiegato e ha aggiunto: "Di certo non ero nervoso. L'unica spiegazione è che la pista è cambiata parecchio nel corso della serata. C'erano sempre più solchi. Devo averne colpito uno un po' sfavorevolmente".

Tutto è bene quel che finisce bene, si potrebbe dire del suo ultimo trionfo, che è anche il modo in cui il pilota della Yamaha lo vede: "Dopo la caduta ho dovuto lavorare molto per diventare campione. Ora sono felice, soprattutto per la mia prestazione. Non era affatto così venerdì, almeno nella finale".

Tuttavia, la fame di vittoria di Aranda non è ancora soddisfatta. Dortmund si svolge tradizionalmente su tre giorni, di cui solo i primi due vengono presi in considerazione per la classifica della Coppa. Il titolo di "Re di Dortmund" viene assegnato alla fine del terzo giorno di gara - con la vittoria di sabato, Aranda ha conquistato anche l'ideale "Red Plate" di leader assoluto di Dortmund, che è giallo nella metropoli della Ruhr.

"Ora vedremo come andranno le cose nell'ultima giornata. Naturalmente farò tutto il possibile per diventare il re di Dortmund. Sarebbe una stagione perfetta per me in Germania quest'inverno. Siamo tre corridori(oltre ad Aranda, i suoi connazionali Jordi Tixier e Cedric Soubeyras - l'autore) che possono vincere il titolo di re. Sarà sicuramente interessante".

Un'altra caratteristica unica della giornata finale di SX in Germania, a Dortmund, l'anno scorso, è stata il fatto che la categoria superiore si è svolta per la prima volta in modalità tripla corona, ovvero tre manche con una classifica giornaliera cumulativa. Aranda ha commentato: "La tripla corona è una cosa divertente, ma anche più rischiosa. Abbiamo tre partenze che devono funzionare e ci sono più giri in totale, il che può rendere le cose un po' più pericolose. Non ho un piano concreto per domenica. Sarà importante non commettere errori. Come sempre, cercherò di guidare bene e di vincere. La pista è difficile. È importante guidare in modo intelligente".

Risultato SX1 Dortmund (sabato):

1° Gregory Aranda (F), Yamaha

2° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3° Jordi Tixier (F), Honda

4° Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5° Harri Kullas (EST), KTM

6° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna

7° Lucas Imbert (F), Yamaha

8° Paul Haberland (D), Husqvarna

9° Charles LeFrancois (F), Honda

10° Dylan Wills (AUS), KTM

Classifica finale ADAC SX Cup:

1° Gregory Aranda (F), Yamaha, 95 punti

2. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 88 punti

3° Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 70 punti