Taça ADAC Supercross: Greg Aranda ainda não teve o suficiente

"Isto é muito bom para mim e para a Sturm Racing Team, com quem ganhei todos os títulos na Alemanha. Estou obviamente feliz e orgulhoso por ter vencido novamente com esta equipa", disse Gregory Aranda ao SPEEDWEEK.com no final de uma noite agitada e bem sucedida.

Na final da SX1, que foi também a última corrida da Taça ADAC SX 2023/2024 com paragens em Estugarda (em novembro passado) e Dortmund, o francês de 34 anos assumiu rapidamente a liderança e parecia já um vencedor certo da corrida e da Taça. No entanto, cometeu um erro inofensivo e incaraterístico, que deu vantagem ao seu rival pelo título, Cedric Soubeyras. No final, Aranda levou a melhor e conquistou o seu quinto título de campeão de Supercross na Alemanha.

"Foi uma corrida louca. Estava na frente, tinha uma pequena vantagem e apenas as minhas voltas para terminar. Depois caí no final da pista. Para ser honesto, não sei bem porquê", explicou e acrescentou: "Não estava nervoso. A minha única explicação é que a pista mudou bastante ao longo da noite. Havia cada vez mais ranhuras. Devo ter batido num deles de forma um pouco desfavorável".

Tudo está bem quando acaba bem, pode dizer-se sobre o seu último triunfo, que é também a forma como o piloto da Yamaha o vê: "Tinha muito trabalho a fazer depois do acidente para me tornar campeão. Agora estou feliz, especialmente com o meu desempenho. Não foi esse o caso na sexta-feira, pelo menos na final."

No entanto, a fome de vitória de Aranda ainda não está satisfeita. Tradicionalmente, Dortmund decorre durante três dias, dos quais apenas os dois primeiros são tidos em conta para a classificação da Taça. O título de "Rei de Dortmund" é atribuído no final do terceiro dia de corrida - com a sua vitória no sábado, Aranda também assumiu a "Chapa Vermelha" ideal do líder da geral de Dortmund, que é amarela na metrópole do Ruhr.

"Agora vamos ver como correm as coisas no último dia. Claro que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me tornar também o Rei de Dortmund. Assim, seria uma época perfeita para mim na Alemanha este inverno. Somos três pilotos(para além de Aranda, os seus compatriotas Jordi Tixier e Cedric Soubeyras - o autor) que podem ganhar o título de rei. Isso será certamente interessante".

Outra caraterística única do último dia de SX na Alemanha, em Dortmund, no ano passado, foi o facto de a categoria principal ter sido disputada pela primeira vez em modo de tripla coroa, ou seja, três mangas com uma classificação diária cumulativa. Aranda comentou: "A tripla coroa é uma coisa divertida, mas também mais arriscada. Temos três partidas que têm de funcionar e há mais voltas no total, o que pode tornar as coisas um pouco mais perigosas. Não tenho um plano concreto para domingo. Será importante não cometer erros. Como sempre, vou tentar conduzir bem e ganhar. A pista é difícil. É importante conduzir de forma inteligente."

Resultado SX1 Dortmund (Sábado):

1º Gregory Aranda (F), Yamaha

2º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3º Jordi Tixier (F), Honda

4º Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5º Harri Kullas (EST), KTM

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna

7º Lucas Imbert (F), Yamaha

8º Paul Haberland (D), Husqvarna

9º Charles LeFrancois (F), Honda

10º Dylan Wills (AUS), KTM

Classificação final da Taça ADAC SX:

1º Gregory Aranda (F), Yamaha, 95 pontos

2º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 88 pontos

3º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 70